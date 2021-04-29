Новости

Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 17:55
Рубрика: Экономика

Шахтерам пересчитают доплаты к пенсиям

Текст: Ольга Игнатова
Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к пенсии. Ее размер пересчитывается четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

В Пенсионном фонде пояснили, что размер выплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов. При корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В отделениях ПФР рассказали, когда придет пенсия за май

Доплаты устанавливаются каждому получателю индивидуально с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается и средний размер зарплаты в России. В среднем по стране ежемесячная доплата летчикам составляет чуть более 7000 рублей, а шахтерам - около 4000 рублей.

Право на доплату имеют только те, кто уже не работает по льготным специальностям.

Экономика Пенсии и пособия Вступают в силу в мае 2021 года

Главное сегодня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая