Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к пенсии. Ее размер пересчитывается четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

В Пенсионном фонде пояснили, что размер выплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов. При корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Доплаты устанавливаются каждому получателю индивидуально с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается и средний размер зарплаты в России. В среднем по стране ежемесячная доплата летчикам составляет чуть более 7000 рублей, а шахтерам - около 4000 рублей.

Право на доплату имеют только те, кто уже не работает по льготным специальностям.