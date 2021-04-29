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29.04.2021 14:26
Рубрика: Экономика

Систему электронных путевок могут сделать обязательной в I квартале 2022 года

Текст: Евгений Гайва
Государственная информационная система электронных путевок может стать обязательной для применения туроператорами в I квартале 2022 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости
Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости

"Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда, в 2021 году, система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года - вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов", - сказал вице-премьер в ходе презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Он пояснил, что система электронных путевок уже подготовлена к эксплуатации, до конца мая проводится ее тестирование туроператорами под эгидой Минцифры России. Законопроект об электронной путевке принят Госдумой в первом чтении.

Электронная путевка позволит отслеживать движение средств, уплаченных туристами за туры. Тем самым будут защищены права туристов. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании ассоциации "Турпомощь".

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