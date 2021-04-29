Систему электронных путевок могут сделать обязательной в I квартале 2022 года

Государственная информационная система электронных путевок может стать обязательной для применения туроператорами в I квартале 2022 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон. И тогда, в 2021 году, система будет функционировать в добровольном режиме. Введение обязательности системы электронных путевок предполагается в первом квартале 2022 года - вместе с внедрением Единого федерального реестра турагентов", - сказал вице-премьер в ходе презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Он пояснил, что система электронных путевок уже подготовлена к эксплуатации, до конца мая проводится ее тестирование туроператорами под эгидой Минцифры России. Законопроект об электронной путевке принят Госдумой в первом чтении.

Электронная путевка позволит отслеживать движение средств, уплаченных туристами за туры. Тем самым будут защищены права туристов. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании ассоциации "Турпомощь".