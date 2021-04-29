Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты

Совет Федерации подготовит предложения по ужесточению ответственности работодателей за выплату серых зарплат. Об этом говорится в перечне поручений по реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в стране превышает 10 триллионов рублей ежегодно. По его оценкам, серые зарплаты получают 30-40% работников.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.