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29.04.2021 11:43
Рубрика: Экономика

Спрос на золотые украшения вырос на 52%

Текст: Ирина Алпатова

Потребители стали больше покупать золотые ювелирные украшения на фоне восстановления рынка после пандемии, показал последний отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council). В первом квартале 2021 года спрос на них вырос на 52% до 477,4 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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На увеличение потребительского спроса повлияло также снижение цен на золото. В 2020 году цены на него достигли рекордных максимумов - в августе показатель превысил 2 тыс. долларов за унцию. В начале 2021 года цена на золото снизилась на 10%, что в сочетании с восстановлением мировой экономики усилило спрос.

Третий квартал подряд растет также спрос на слитки и монеты. В январе-марте инвестиции в эти продукты выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 339,5 тонны. Это самый высокий показатель роста с четвертого квартала 2016 года. Это вызвано "охотой за распродажами" и обеспокоенностью растущим инфляционным давлением, считают во Всемирном совете по золоту.

При этом инвестиционный спрос на золото упал: инвесторы ожидают более высоких процентных ставок, что вызвало значительный отток из биржевых фондов, обеспеченных золотом (ETF).

Общий мировой спрос на золото (815,7 тонны) остался на уровне прошлого квартала, но по сравнению с первым кварталом 2020 года он значительно снизился - на 23%. Несмотря на это, золото сохраняет свою актуальность в хорошо сбалансированных портфелях, особенно с учетом риска надвигающейся инфляции, считает Луиза Стрит, старший рыночный аналитик отдела исследований Всемирного совета по золоту. "Если говорить о будущем до конца этого года, мы видим причины для оптимизма в отношении рынка золота, поскольку у его основных драйверов есть поддержка", - сказала она.

Экономика Товары и цены

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