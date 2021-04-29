Страны Евразийского союза введут маркировку молока порознь

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу получают с 6 мая свободу рук в отношении маркировки молочной продукции. В России она становится обязательной уже с 1 июня для мороженого и сыров. Остальные страны ЕАЭС, в том числе Беларусь (один из основных поставщиков в Россию молочной продукции), сами определят, когда и как им вводить маркировку.

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. После сыров и мороженого она станет обязательной с 1 сентября для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только с 1 декабря 2023 года начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

По словам заместителя председателя Комитета московской Торгово-промышленно палаты по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, решение о раздельном введении маркировки в странах ЕАЭС было принято, поскольку внедрить ее одновременно с Россией на территории других стран Союза не представляется возможным: там пока совсем не готовы к ее внедрению.

"Это решение делает введение маркировки на молочные продукты бессмысленным, так как участники рынка будут в неравных условиях: российские производители будут обязаны выполнять требования по цифровой маркировке, а наши страны-партнеры, которые имеют возможность беспошлинной торговли, не обязаны", - считает Петрова.

Иными словами, из стран ЕАЭС можно будет ввозить продукцию без маркировки (и, соответственно, без подтверждения качества продукции) и по прежним ценам. А российские производители должны будут потратиться на внедрение маркировки и с ее помощью доказать качество своей продукции. При этом неизбежно расходы на маркировку будут заложены в конечную цену продукцию. Таким образом, решение о раздельном вводе маркировки в ЕАЭС приведет к снижению конкурентоспособности российских молочных предприятий и ухудшит их позиции, считает Марина Петрова. Она напоминает, что за последний год у наших производителей себестоимость переработки молочной продукции выросла на 18-20%, однако транслировать это повышение в розницу они не могут из-за не полностью восстановившегося спроса..