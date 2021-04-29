Таиланд возвращает с 1 мая двухнедельный карантин для прибывающих

Новости

Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 17:28
Рубрика: В мире

Таиланд возвращает с 1 мая двухнедельный карантин для прибывающих

Текст: Диана Ковалева
С 1 мая Таиланд вернет двухнедельный карантин для прибывающих в страну на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.
Фото: David Silverman/Getty Images Фото: David Silverman/Getty Images
Фото: David Silverman/Getty Images

"Между тем люди, получившие разрешение на въезд в страну до 1 мая и прибывшие до 6 мая, смогут воспользоваться сокращенным периодом изоляции в 7-10 дней в зависимости от наличия вакцины", - пояснил Нопакун. После обозначенной даты всем вне зависимости от национальности и наличия прививки нужно будет проходить двухнедельный карантин. Снова вводится запрет на выход из номера - кроме как для лечения или сдачи тестов на COVID-19, которые будут проводиться трижды.

Фото: Getty Images
СМИ: Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привитых от коронавируса туристов

Кроме того, обязательно ношение защитных масок при выходе на улицу по всей стране, а развлекательные заведения и школы остаются закрытыми. Торговым центрам разрешено работать до 21.00 по местному времени, но с ограниченным числом посетителей и без проведения массовых мероприятий. Рестораны в так называемых "красных зонах" будут работать до 21.00 по местному времени и только навынос, в "оранжевых" - до 23.00. Круглосуточные магазины могут работать 24 часа только в "оранжевых" зонах, в "красной" и "темно-красной" - с 04.00 до 23.00 по местному времени.

Также в "темно-красных" зонах запрещено собираться в одном помещении в составе более 20 человек, в остальных зонах - 50 человек. Новые ограничения будут действовать минимум до 14 мая и впоследствии могут быть пересмотрены в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета