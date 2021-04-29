Таиланд возвращает с 1 мая двухнедельный карантин для прибывающих

С 1 мая Таиланд вернет двухнедельный карантин для прибывающих в страну на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

"Между тем люди, получившие разрешение на въезд в страну до 1 мая и прибывшие до 6 мая, смогут воспользоваться сокращенным периодом изоляции в 7-10 дней в зависимости от наличия вакцины", - пояснил Нопакун. После обозначенной даты всем вне зависимости от национальности и наличия прививки нужно будет проходить двухнедельный карантин. Снова вводится запрет на выход из номера - кроме как для лечения или сдачи тестов на COVID-19, которые будут проводиться трижды.

Кроме того, обязательно ношение защитных масок при выходе на улицу по всей стране, а развлекательные заведения и школы остаются закрытыми. Торговым центрам разрешено работать до 21.00 по местному времени, но с ограниченным числом посетителей и без проведения массовых мероприятий. Рестораны в так называемых "красных зонах" будут работать до 21.00 по местному времени и только навынос, в "оранжевых" - до 23.00. Круглосуточные магазины могут работать 24 часа только в "оранжевых" зонах, в "красной" и "темно-красной" - с 04.00 до 23.00 по местному времени.

Также в "темно-красных" зонах запрещено собираться в одном помещении в составе более 20 человек, в остальных зонах - 50 человек. Новые ограничения будут действовать минимум до 14 мая и впоследствии могут быть пересмотрены в зависимости от эпидемиологической обстановки.