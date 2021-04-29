В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев

Участниками международной просветительско-пропагандистской акции "Диктант Победы" стали более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев. Диктант прошел более чем на 700 площадках, на базе органов военного управления, соединений, воинских частей и образовательных учреждений Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что главой площадкой диктанта стал зал принятия решений Национального центра управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ. В НЦУО в написании диктанта принял участие заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, благодаря диктанту есть возможность еще раз обратиться к бессмертному подвигу советского народа. Картаполов подчеркнул, что в последнее время заметно активизировались различные псевдоисторики, которые обслуживают коллективные геополитические интересы ряда западных стран. "Они пытаются фальсифицировать историю таким образом, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и на этой фальшивой основе протащить тезис о якобы имеющей место исторической агрессивности России", - сказал Картаполов.

Сам диктант проходил в форме тестирования. Участники должны были ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Вопросы включали знание военной истории, литературных и художественных произведений военной тематики. Впервые акция "Диктант Победы" прошла в 2019 году.