В Европе впервые за последние месяцы сократилась заболеваемость COVID-19

Впервые за два последних месяца по результатам последней недели заболеваемость COVID-19 в Европе значительно снизилась, хотя и остается очень высокой. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

"Здесь, в европейском регионе, прошло 462 дня с тех пор, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19. Согласно численности подтвержденных случаев, 5,5% всего населения Европы уже переболело, а 7% - завершило полную серию вакцинаций. Впервые за два месяца число новых случаев значительно сократилось на прошлой неделе. Тем не менее, показатели инфицирования по всему региону остаются очень высокими, - отметил доктор Клюге. - Угроза сохраняется. Вирус по-прежнему способен оказывать разрушительное воздействие".

По словам Ханса Клюге, положительную роль играет вакцинация: "На сегодняшний день введено около 215 миллионов доз вакцины. Примерно 16% населения региона прошли первый этап вакцинации, также 81% медицинских работников в 28 странах Европы получили первую дозу вакцины. Там, где показатели вакцинации в группах риска самые высокие, число госпитализаций сокращается, а смертность падает".

При этом эксперты ВОЗ подчеркивают, что ликвидировать пандемию с помощью одной вакцинации не удастся.

"Без информирования и привлечения общества к мероприятиям по борьбе с вирусом, люди будут продолжать испытывать его воздействие. Без эпиднадзора мы не сможем выявлять новые варианты (коронавируса - прим.). А без расследования контактов заболевших правительствам, возможно, потребуется вновь вводить ограничительные меры", - подчеркнул доктор Клюге. Поэтому важно сочетать вакцинацию и решительные меры общественного здравоохранения, "это самый четкий путь к нормальной жизни".

Клюге отметил, что именно вакцинация против многих инфекций приводит к искоренению в мире многих опасных заболеваний - полиомиелита, кори, рака шейки матки и других, и отметил, что важно продолжать плановую вакцинацию и во время продолжающейся эпидемии COVID-19.