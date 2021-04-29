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Текст:   Татьяна Замахина 
20:03 29.04.2021

В Госдуму внесен законопроект о правом статусе апартаментов

Законодатели предложили ввести понятие "многофункциональное здание". Такой законопроект внесли в Госдуму сенаторы во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным, а также глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ касается зданий, которые расположены вне границ жилой застройки - в общественно-деловой зоне. При этом они состоят как из жилых, так и нежилых помещений.

Как повлияет изменение статуса апартаментов на рынок недвижимости

Законопроект определяет порядок обслуживания помещений и оплаты коммунальных услуг в таких зданиях.

Авторы указывают, что сложилась практика строительства домов с нежилыми помещениями (апартаментов), адаптированными с учетом бытовых потребностей граждан. Они предлагают предусмотреть отдельные критерии для их расположения и требования к организации жилых и нежилых помещений внутри них.

Согласно документу, регионы смогут устанавливать нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий. Речь, в частности, об обеспечении их объектами социальной и другой инфраструктуры.

Устанавливаются также условия перевода нежилого помещения в жилое. Это будет возможным, если жилой статус приобретают все нежилые помещения на лестничной площадке.

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