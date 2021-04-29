В Госдуму внесен законопроект о правом статусе апартаментов

Документ касается зданий, которые расположены вне границ жилой застройки - в общественно-деловой зоне. При этом они состоят как из жилых, так и нежилых помещений.

Законопроект определяет порядок обслуживания помещений и оплаты коммунальных услуг в таких зданиях.

Авторы указывают, что сложилась практика строительства домов с нежилыми помещениями (апартаментов), адаптированными с учетом бытовых потребностей граждан. Они предлагают предусмотреть отдельные критерии для их расположения и требования к организации жилых и нежилых помещений внутри них.

Согласно документу, регионы смогут устанавливать нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий. Речь, в частности, об обеспечении их объектами социальной и другой инфраструктуры.

Устанавливаются также условия перевода нежилого помещения в жилое. Это будет возможным, если жилой статус приобретают все нежилые помещения на лестничной площадке.