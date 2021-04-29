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Рубрика: В мире

В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом

Текст: Максим Макарычев

На юге Китая двое маленьких детей погибли и еще 16 человек были ранены при нападении мужчины с ножом в детском саду, сообщают китайские государственные СМИ. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии в результате ЧП, произошедшего в среду днем в городе Бэйлю (Гуанси-Чжуанский автономный район). Еще 14 человек, включая двух воспитателей, находятся в стационаре под наблюдением врачей. Детские сады в Китае обычно принимают детей в возрасте от трех до шести лет.

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Полиция арестовала мужчину, расследование продолжается, сообщает агентство Синьхуа. Мотив нападения не ясен. 28-летний подозреваемый на допросе утверждал, что в детстве над ним издевались в школе.

За последние годы Китай столкнулся с серией нападений с ножом на детские сады и школы. Как правило, их совершали люди, страдающие психическими заболеваниями или стремящиеся отомстить должностным лицам или знакомым. Так, в сентябре 2019 года восемь детей были убиты в провинции Хубэй. Еще девять учеников средней школы погибли на севере КНР. На них напал взрослый мужчина, когда они возвращались домой в апреле 2018 года.

В мире Восточная Азия Китай

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