В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов школьников и студентов

Победителями международного конкурса "Мой первый бизнес" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей") - стали 12 школьных и студенческих бизнес-инициатив.

Ребята решали бизнес-задачи, изучали азы предпринимательства на вебинарах, снимали видеоролики о своих идеях, защищали проекты перед экспертами и предпринимателями, сражались в интеллектуальных дуэлях, участвовали в презентациях. Победителем студенческой лиги коммерческого направления стал Валерий Миронов из Саратова, который представил проект иммерсивного спектакля.

"Иммерсивные спектакли отличает полное включение зрителя в сюжет, их взаимодействие с актерами. Развязку и финал истории выбирают сами зрители. В нашей команде 14 человек, среди которых 8 профессиональных актеров и 6 организаторов. Мы уже провели 6 спектаклей за 4 месяца и уже продумываем следующие спектакли и другие форматы. Считаю, что современный предприниматель должен уметь правильно доносить и внедрять свои идеи в первую очередь для команды", - рассказал Валерий Миронов.

А Диана Пруидзе из Сочи стала победительницей в школьной лиге в социальном направлении. Девушка учит подростков разрабатывать компьютерные игры.

"Наш проект MindGame - это IT- мастерская по созданию компьютерных игр подростками от 13 до 17 лет. На примере игр дети знакомятся с перспективными профессиями в сфере IT-технологий и создают реальный цифровой продукт. Преимущество нашей мастерской в том, что в ней преподают педагоги-практики, ведущие эксперты геймдев-индустрии. Готовые игры идут в портфолио детей. Главной целью участия в конкурсе "Мой первый бизнес" для меня было получение нового опыта - нужно не бояться участвовать в новых инициативах, быть самим собой, пробиваться, не молчать и прислушиваться к экспертам", - советует Диана Пруидзе.

Еще один победитель, Андрей Кондратьев, студент из Екатеринбурга, разрабатывает мобильный источник тока, подходящий для проведения полевых работ и использования в качестве аварийного источника питания. Новая система оснащена литий-ионными аккумуляторами на 5000 Вт/ч с пиковой мощностью до 9,4 кВт.

"Основные преимущества устройства, которое мы разрабатываем - низкий вес и габариты, отсутствие шума и вибраций, низкая стоимость электроэнергии. Особенно это актуально для тех сфер, где необходим доступ к бессетевому электричеству: проведение концертов, службы аварийного реагирования, также это полезно для дачников и для тех, кто работает на свежем воздухе", - рассказал Андрей Кондратьев.

Международный конкурс "Мой первый бизнес" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".