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29.04.2021 13:45
Рубрика: Власть

В Кремле анонсировали ответ на провокации Чехии и Болгарии

Текст: Кира Латухина
Россия не оставит без реакции неприемлемые провокации и бездоказательные обвинения в ее адрес, заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, какие новые меры будут приняты к Чехии и Болгарии, Песков сказал: "Ответные меры, естественно, есть".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Песков: Россия не будет терпеть то, что творят чехи

"Россия реагирует и будет реагировать, без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут, - подчеркнул он - В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах".

На уточняющий вопрос, какие будут приняты ответные меры, Песков сказал, что не хотел бы ничего конкретизировать, так как не видит в этом смысла.

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