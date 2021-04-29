В Кремле анонсировали ответ на провокации Чехии и Болгарии

Россия не оставит без реакции неприемлемые провокации и бездоказательные обвинения в ее адрес, заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, какие новые меры будут приняты к Чехии и Болгарии, Песков сказал: "Ответные меры, естественно, есть".

"Россия реагирует и будет реагировать, без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут, - подчеркнул он - В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах".

На уточняющий вопрос, какие будут приняты ответные меры, Песков сказал, что не хотел бы ничего конкретизировать, так как не видит в этом смысла.