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29.04.2021 14:57
Рубрика: Власть

В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости

Текст: Татьяна Замахина
Россия быстро найдет замену системе межбанковских платежей SWIFT в случае ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы отключить Россию от нее.

Ранее Европарламент предложил прекратить закупки у России нефти и газа и отключить Россию от SWIFT. Об этом говорится в проекте резолюции по России, в поддержку которого евродепутаты проголосовали в первом чтении на сессии в Брюсселе.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Мы живем в настолько развитом мире, что аналоги, или by-pass, заменители этой системы, будут найдены очень быстро. Невозможно ни в чем ограничить Россию", - подчеркнул Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что SWIFT хоть и доминирующая, но лишь одна из нескольких услуг в финансовом секторе. То есть ее можно заменить. А в случае отключения от нее РФ и другие страны будут заинтересованы в использовании альтернативы, ведь "SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность".

Песков, кроме того, высказался на тему доллара: со временем его роль будет снижаться. По его словам, так произойдет во всем мире, как только люди засомневаются в стабильности этой валюты и в стабильности страны-эмитента доллара.

"Всем пора понять, и американцам тоже, что Россия - это самодостаточная страна, -призвал Песков. - Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать вооружения, но это не заставит Россию изменить политику".

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