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29.04.2021 17:46
Рубрика: Экономика

Цены на сахар готовятся к разморозке

Текст: Татьяна Карабут
В последний день мая истекает срок действия соглашений о снижении и поддержании цен на сахар-песок.

Такие соглашения были подписаны 16 декабря прошлого года между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. По ним сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице. Предполагалось, что соглашения будут действовать до конца первого квартала. Но в правительстве посчитали, что их отмена несет риски роста цен. Кабмин своим постановлением от 30 марта продлил их до 1 июня.

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Кроме того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, с 15 мая по 31 августа обнуляются импортные пошлины на сахар. Ввезти разрешается 350 тыс. тонн.

Одновременно, чтобы поддержать рентабельность сахарозаводов, при поставках сахара в розничные сети их поддержат дотациями в размере 5 рублей на кг произведенной продукции.

Причина заморозки цен на сахар - резкий рост его стоимости. По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%. Дело в том, что в прошлом году из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды производство сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при потреблении около 6 млн тонн). Но в этом году минсельхоз прогнозирует увеличение площадей на 15%. Это позволит нормализовать ситуацию. С начала года сахар-песок подорожал на 1,4%.

Кроме сахара, аналогичные соглашения действуют по подсолнечному маслу. Цены на него заморожены на уровне 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице. Но они будут действовать до 1 октября 2021 года.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в мае 2021 года Цены на продукты

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