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29.04.2021 17:08
Рубрика: Общество

В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая

Текст: Мария Агранович
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о работе и учебе во время нерабочих дней с 1 по 10 мая.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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С 3 по 8 мая преподаватели и студенты будут общаться дистанционно, делая упор на подготовке к промежуточным экзаменам, "госам" и защитам дипломов. Так что полноценно учебными эти дни не назовешь. Привычных лекций и семинаров не будет.

Отмечается, что все экзамены пройдут в соответствии с заранее установленными на факультетах сроками и здесь все остается без изменений.

Между тем в Дальневосточном федеральном госуниверситете дня с 3 по 8 мая объявлены "рабочими в онлайне". С 4 по 7 мая очные занятия проводиться не будут, посещение учебных корпусов нежелательно, сообщили в вузе.

"Ученый совет ДВФУ принял решение, что в период с 3 по 8 мая основная часть учебных занятий, все виды практик пройдут в университете с применением электронных образовательных сред", - говорится в сообщении на официальном сайте ДВФУ. При этом лабораторные и практические занятия по согласованию преподавателя с учебной группой могут быть проведены в учебных аудиториях.

Всю актуальную информацию студенты увидят в своих "личных кабинетах".

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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