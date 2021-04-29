Миасский городской суд рассмотрел гражданский иск местной жительницы к пенсионному фонду о признании права на получение маткапитала. Женщина сообщила, что ее первенец умер в Казахстане, а когда она родила второго ребенка в России, в выдаче государственного сертификата ей отказали из-за отсутствия нужных документов.

О пережитой трагедии жительница Миасса Анжелика К. не может говорить без боли. В феврале 2016 года у нее в Казахстане родился малыш, который не прожил и суток. По национальному законодательству республики в случае смерти ребенка на первой неделе жизни об этом делаются записи в государственных актах о рождении и смерти. Но на руки родителям выдается только свидетельство о смерти ребенка. Тогда убитые горем супруги этому обстоятельству значения не придали, скоро они переехали в Россию по программе поддержки бывших соотечественников и осели в Миассе. Два года спустя у них родился второй ребенок. И тут-то и выяснилось, что для получения сертификата необходимо представить свидетельства о рождении на обоих детей.

- В России родителям еще в роддоме выдается справка о рождении, которая имеет юридическое значение, даже если ребенок скончался в первые часы жизни, - пояснил "РГ" юрист Валерий Коньшин. - Именно этот документ является основанием для получения свидетельства о рождении, а затем и материнского капитала по рождению второго ребенка.

А поскольку из-за разницы в законодательстве получить свидетельство о рождении ребенка в Казахстане оказалось невозможно, оставалось рассчитывать на объективное решение суда.

- Исходя из требований Закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", свидетельства о рождении относятся к числу необходимых документов, подтверждающих право на материнский капитал, - пояснила консультант Миасского городского суда Нина Кислинская. - Суд сделал соответствующий запрос в Казахстан и получил ответ о том, что первенец в семье истицы родился живым, о чем была сделана запись в государственном акте о его рождении.

На основании этого ответа суд удовлетворил исковые требования матери к управлению пенсионного фонда в полном объеме.

Теперь семья сможет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий

И теперь семья сможет использовать маткапитал на улучшение жилищных условий.