В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

В четверг, 29 апреля, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" почти 699 тысяч человек. Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется уже много месяцев.

По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровел 41 военнослужащий. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 33 тысячи человек. Кроме того, более 114,3 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 339 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 182 пациента лежат в военных госпиталях. 157 - изолированы на дому. Эти цифры ежедневно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных в армии и на флоте нет вообще. Лишь у одного инфицированного ковидом диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 14 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 86 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 779 человек, 198 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.