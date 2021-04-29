В НАТО подтвердили начало вывода сил из Афганистана

НАТО подтвердила начало вывода своих сил из Афганистана, которые находились там в рамках миссии "Решительная поддержка". Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

"Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и вывод войск начался. Вывод войск носит намеренный, скоординированный и организованный характер. Безопасность наших военных является для нас высшим приоритетом на всех этапах этого процесса, мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить наш личный состав от любого вреда", - цитирует пресс-службу альянса ТАСС.

Сообщается также, что пока информация о точном числе военных и сроках вывода контингентов отдельных государств оглашаться не будет. Вывод войск планируют завершить в течение нескольких месяцев.

Ранее о начале вывода сил НАТО из Афганистана сообщал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Собеседник агентства подчеркнул, что соответствующее решение все страны альянса приняли единогласно.