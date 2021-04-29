В российский прокат выходит фильм "Ася"

Израильский фильм "Ася" представлен в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в программе "Женское кино Израиля", которую открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Ася" - фильм об отношениях русскоязычной репатриантки и ее неизлечимо больной дочери удостоился сразу трех призов Tribeca film festiva. Режиссер фильма Рути Прибар получила премию Норы Эфрон, которая вручается женщинам-кинематографистам. Актриса, сыгравшая главную роль, Алена Ив из Беларуси.

Алена, как вы оказались в Израиле?

Алена Ив: Я родилась в Ленинграде, затем переехали в Беларусь. В 90-е годы все уезжали. В возрасте 14 лет поехала в Израиль по молодежной программе. Жила в кибуце Мишмар ха-Эмек, а затем в молодежной деревне Давид Разиэль.После окончания средней школы поступила на математическое отделение в Хайфе.

А родные где?

Алена Ив: Родные остались в Минске. Надеялась, что они приедут на премьеру в Москву.

Почему вы, закончив математическую школу, стали актрисой?

Алена Ив: В 21 год решила посвятить себя искусству и поступила на отделение кинематографии в колледж Хадасса в Иерусалиме. Одновременно обучалась на курсах актерского мастерства и снялась в фильме "Младший". Снималась каскадером в телевизионной рекламе и в израильском кинофильме "Стены", где была дублем Ольги Куриленко. Одновременно работала помощником режиссера Ави Малка, создателя и руководителя Актерской школы радио и ТВ. В 2010 сыграла главную женскую роль в израильском сериале "Голубая Натали". За исполнение была номинирована на премию лучшей актрисы года израильского телевидения. Сыграла роль Доны Анны в спектакле "Дон Жуан" режиссерa Александра Морфова в театре "Гешер", основанного русско-язычным режиссером. Пришла работать в театр сначала как помощник режиссера спектакля "Крейцерова соната", сыграла затем в семи спектаклях. Это был большой опыт.

В Россию приезжаете?

Алена Ив: В основном,чтобы навестить родных. С фильмом приехала впервые.

Как могла сложиться жизнь героини после титров фильма?

Елена Ив: Ее дочь умирает. Финальная сцена была изначально другой. Энергетически моя героиня сильная женщина. Она приняла боль всем сердцем и пережила эту утрату.

Как пришла идея фильма?

Алена Ив: Режиссер потеряла 14 лет назад сестру. В "Асе" она передала опыт своей семьи. - путь обретения материнстве в борьбе за дочь. Я рада, что фильм дошел до сердец.

Почему ваша героиня сыграла русскую женщину?

Алена Ив: Для режиссера важно было изобразить отречение от мира. Русское сообщество в Израиле большое и стоит особняком.

Почему вы решили сняться в этом фильме?

Алена Ив: Когда я прочитала сценарий, я была поражена его целостностью и множеством деталей. Было видно: во что я должна переродиться. Я почувствовала себя посланником идеи режиссера.

"Ася" - лучший фильм Израиля за 2020 год. Фильм был послан на "Оскар" от Израиля. Ваша жизнь изменилась после выхода фильма?

Алена Ив: Фильм удостоен восьми призов и это произошло в пандемию, когда мы все сидели по домам и меняли детям подгузники. Мы были рядом со своими родным - это лучшее, что может быть в жизни, об этом и наш фильм.

Фильм открыл программу "Женское кино Израиля".

Алена Ив: Израильское общество патриархально, но в армии служат и мужчины, и женщины - это знак раскрепощенности общества. Кино в Израиле в основном снимают мужчины. Фильм "Ася" - это история, рассказанная женщиной о любви и семейных ценностях.