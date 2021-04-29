Новости

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии 21:15
Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса 21:08
Музей Киля напомнил о временах "холодной войны" 21:01
В НАТО подтвердили начало вывода сил из Афганистана 20:46
В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя 20:42
Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта 20:06
Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 20:00
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 19:32
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 19:17
Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия 19:12
Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале 19:00
На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки 18:50
Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 20:40
Рубрика: Общество

Счастье в кубе

Из перинатального центра выписали сразу три тройни
Текст, фото: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
Такого в Ростовском областном перинатальном центре никогда не было: одновременно выписывались три тройни - девять младенцев. Провожать семь девочек и двух мальчиков вышли доктора, которые помогли им появиться на свет.
Пусть счастье утроится! Фото: Елена Мелихова Пусть счастье утроится! Фото: Елена Мелихова
Пусть счастье утроится! Фото: Елена Мелихова

Кстати, в операционной во время одной такой операции (они проводятся при помощи кесарева сечения) находится не менее пятнадцати специалистов: три неонатолога, три акушера-гинеколога, реаниматолог, три акушерки, операционные сестры.

Фото: iStock
В Волгограде родились четверняшки

Новоиспеченные отцы не скрывали слез счастья. Признавались: новость о таком многочисленном пополнении застала их врасплох. Так, 36-летняя Анастасия Завьялова, у которой уже подрастали два сына, мечтала о дочери. Итог: один сыночек и две лапочки-дочки.

Супруги Станецкие, когда задумались о втором ребенке, тоже никак не ожидали такого сюрприза. Выписывали их с двумя девочками и мальчиком. А Елизавета Селезнева подарила мужу сразу трех дочек - Софию, Викторию и Екатерину. Примечательно, что только одной паре стать родителями помогла процедура экстракорпорального оплодотворения.

- Многоплодная беременность - это всегда риск. И женщины находятся под пристальным наблюдением медиков в течение всего срока. Как правило, родоразрешение происходит раньше времени по показаниям. Так как новорожденные недоношенные и маловесные, им сразу же оказывается специализированная помощь, - говорит главный врач перинатального центра кандидат медицинских наук Максим Уманский.

Фото: Анна Шпилевская
Зачем семья новосибирских тройняшек с ДЦП ведет блог

В центре, который десять лет назад был построен в Ростове как раз для самых сложных случаев и выхаживания таких младенцев, как в лучших клиниках мира, есть все необходимое суперсовременное оборудование и опытный обученный персонал, современные аппараты ИВЛ, инкубаторы, кувезы, в которых создаются условия, приближенные к внутриутробным. Температура 40 градусов, определенные влажность и свет. За состоянием младенцев следят приборы, которые на монитор выводят данные о содержании кислорода, углекислого газа, давлении, пульсе, частоте дыхания...

За счет средств, выделенных региональным правительством, были приобретены транспортные инкубаторы со встроенными аппаратами искусственной вентиляции легких. Они предназначены для транспортировки новорожденного из операционной в реанимационный блок. Стоимость инкубатора более 4 миллионов рублей. В реанимационном отделении более 20 инкубаторов, в отделении патологии новорожденных еще несколько десятков.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Песков назвал "шизофреничной" позицию Чехии и Болгарии
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации