Такого в Ростовском областном перинатальном центре никогда не было: одновременно выписывались три тройни - девять младенцев. Провожать семь девочек и двух мальчиков вышли доктора, которые помогли им появиться на свет.

Кстати, в операционной во время одной такой операции (они проводятся при помощи кесарева сечения) находится не менее пятнадцати специалистов: три неонатолога, три акушера-гинеколога, реаниматолог, три акушерки, операционные сестры.

Новоиспеченные отцы не скрывали слез счастья. Признавались: новость о таком многочисленном пополнении застала их врасплох. Так, 36-летняя Анастасия Завьялова, у которой уже подрастали два сына, мечтала о дочери. Итог: один сыночек и две лапочки-дочки.

Супруги Станецкие, когда задумались о втором ребенке, тоже никак не ожидали такого сюрприза. Выписывали их с двумя девочками и мальчиком. А Елизавета Селезнева подарила мужу сразу трех дочек - Софию, Викторию и Екатерину. Примечательно, что только одной паре стать родителями помогла процедура экстракорпорального оплодотворения.

- Многоплодная беременность - это всегда риск. И женщины находятся под пристальным наблюдением медиков в течение всего срока. Как правило, родоразрешение происходит раньше времени по показаниям. Так как новорожденные недоношенные и маловесные, им сразу же оказывается специализированная помощь, - говорит главный врач перинатального центра кандидат медицинских наук Максим Уманский.

В центре, который десять лет назад был построен в Ростове как раз для самых сложных случаев и выхаживания таких младенцев, как в лучших клиниках мира, есть все необходимое суперсовременное оборудование и опытный обученный персонал, современные аппараты ИВЛ, инкубаторы, кувезы, в которых создаются условия, приближенные к внутриутробным. Температура 40 градусов, определенные влажность и свет. За состоянием младенцев следят приборы, которые на монитор выводят данные о содержании кислорода, углекислого газа, давлении, пульсе, частоте дыхания...

За счет средств, выделенных региональным правительством, были приобретены транспортные инкубаторы со встроенными аппаратами искусственной вентиляции легких. Они предназначены для транспортировки новорожденного из операционной в реанимационный блок. Стоимость инкубатора более 4 миллионов рублей. В реанимационном отделении более 20 инкубаторов, в отделении патологии новорожденных еще несколько десятков.