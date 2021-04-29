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Рубрика: Экономика

В ВШЭ обсудили, как из меняются доходы россиян во время коронакризиса

Кризис, пришедший вместе с вирусом в 2020 году, оказался очень жестким. Доходы сократились у трети россиян, 15% потратили все или большую часть сбережений. В попытке спасти положение на рынке труда активизировались прежде пассивные граждане. Такую картину можно увидеть в исследовании "Динамика поведенческих стратегий россиян по улучшению своего материального положения в эпоху COVID-19", которое было представлено на XXII Апрельской международной научной конференции, организованной НИУ ВШЭ и Сбербанком.

Социально-экономические потрясения 2020 года нанесли мощный удар по благосостоянию и занятости россиян. Об этом свидетельствуют данные общероссийского социологического опроса ФНИСЦ РАН, проведённого в сентябре 2020 года (N=2000). Так, к сентябрю 2020 года у трети (35%) взрослого населения России сократились индивидуальные доходы, 15% потратили все или большую часть семейных сбережений, у 38% выросли расходы на продукты питания и медикаменты. При этом каждый восьмой (12%) взрослый россиянин потерял работу, 13% занятых оказались в неоплачиваемом отпуске или на грани увольнения, у 17% работающих увеличились нагрузки на работе без увеличения оплаты труда. Россиянам пришлось браться за дело и любыми доступными средствами пытаться повысить свой доход.

Анастасия Каравай, старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН, сопоставила эмпирические данные общероссийских опросов ФНИСЦ РАН 2013, 2015, 2018 и 2020 годов, чтобы выявить основные изменения в поведении населения страны в отношении улучшения собственного материального положения. Она представила результаты своей работы на сессии "Экономическое и потребительское поведение россиян" в рамках Апрельской конференции.

Две три россиян предпочитают действовать и улучшать свое положение, невзирая на экономические потрясения. Доля бездействующих остается примерно одинаковой на протяжении рассматриваемого периода - приблизительно треть населения старше 18 лет. Бездействующих можно разделить на "добровольно бездействующих".

Какие способы увеличения доходов используют россияне? "Отличие последнего кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, состоит в том, что чаще всего люди пытались хоть как-то заработать с помощью основного места работы. Разовые приработки были ограничены, потому что были сокращены социальные контакты. Выросло число тех, кто прибегает к внешней помощи близких, родственников и знакомых", - рассказала Анастасия Каравай.

Сторонники стратегий, ориентированных на наращивание трудовых нагрузок в виде множественной занятости или сверхзанятости на одном месте работы, в большинстве своем не имеют других ресурсов, которые могут быть использованы для повышения уровня доходов. До последнего времени таких трудоголиков становилось постепенно все меньше, однако осенью 2020 года их совокупная доля среди населения выросла с 12% в 2018 году до 20%. "Это свидетельствует о том, что многие экономически активные россияне вынуждены сейчас интенсифицировать свои трудовые нагрузки, поскольку у них исчезли другие возможности поддержать приемлемый для них уровень доходов", - поясняет исследователь.

В целом сейчас, как и в девяностые годы, способность к труду остается основным активом, который может приносить доход подавляющему большинству россиян. Однако в результате последних потрясений для части из них возможности использования этого актива заметно сократились. Так, среди молодежи до 35 лет включительно и лиц пенсионного возраста многие уже были вынуждены переориентироваться с рынка труда на другие способы улучшения своего материального положения.

Экономика Финансы

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