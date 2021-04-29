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29.04.2021 12:20
Рубрика: Власть

Весной к контрольным проверкам привлекалось более 300 тысяч военнослужащих

Текст: Александр Степанов

Более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц техники, 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, участвовали в плановых контрольных проверках Вооруженных сил РФ по всей России. Об этом рассказал начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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По его словам, за две недели войска военных округов, силы Северного флота, объединения и соединения родов войск Вооруженных Сил провели более 4 тысяч занятий, тренировок и учений.

Герасимов отметил, что решением министра обороны РФ в рамках контрольных занятий была проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск.

По словам главы Генштаба, войска приводились в полную боевую готовность с установленными ограничениями. Объединения и соединения, которые участвовали во внезапной проверке провели марш-броски комбинированным способом на расстояния свыше 3500 км.

Кроме того, 15 кораблей Каспийской флотилии провели межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев при этом свыше 1300 км.

В ходе внезапной проверки Воздушно-десантные войска осуществили десантирование на дальность 1500 км.

Власть Безопасность Армия

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