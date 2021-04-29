Вильфанд не исключил выпадение снега в мае

Снег в средней полосе России выпадает и в мае, и даже в июне. Но он обычно не задерживается на земле, так как она к этому времени уже хорошо прогрета.

"Установление снежного покрова в мае после снегопада - невероятно редкое событие, пояснил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В последний раз в первой половине мая серьезные снегопады были в 2017 году. Тогда снег действительно лег - установился временный снежный покров. В целом же, по статистике, снег в мае выпадает примерно раз в два-три года.

Поэтому исключать того, что и нынешний май не преподнесет сюрпризов, нельзя. Хотя в большинстве регионов страны он обещает быть теплым.