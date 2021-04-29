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29.04.2021 13:50
Рубрика: Общество

Вильфанд спрогнозировал "розовый" май

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В мае на большей части территории страны погода будет около и выше нормы, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Вильфанд назвал регионы с комфортной для отдыха в мае погодой

"Практически вся карта страны окрашена в розовый цвет. В голубых цветах только северо-западные регионы - Тверская, Брянская, Смоленская, Новгородская области. Там будет около нормы, но это не значит, что месяц окажется холодным для этих территорий", - пояснил синоптик. Тепло будет к востоку от Поволжья - от Волги до Лены.

В средней полосе России температура будет выше климатической нормы примерно на градус. Это означает, что по ночам будет плюс 10, а днем - плюс 20 и выше. При похолоданиях по ночам температура может понижаться до плюс 2-7 градусов, а днем - до плюс 11-16 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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