Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном

Количество пострадавших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до восьми. Ранее сообщалось о четверых пострадавших с киргизской стороны, один из которых получил огнестрельное ранение.

"Еще четыре человека были доставлены в больницы по линии скорой помощи​​​. Сейчас идет обследование и оценка тяжести их состояния", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы минздрава Киргизии.

В среду на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана произошел конфликт из-за того, что представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Конфликт перерос в закидывание камнями, а позже со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба. Согласно заявлению киргизского погранведомства, с их стороны оружие не применялось.

В свою очередь, госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвинил в разжигании конфликта киргизскую сторону и утверждает, что инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии. В итоге семь граждан Таджикистана из-за забрасывания камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.