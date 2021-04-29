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29.04.2021 14:10
Рубрика: В мире

Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном

Текст: Алла Владимирова

Количество пострадавших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до восьми. Ранее сообщалось о четверых пострадавших с киргизской стороны, один из которых получил огнестрельное ранение.

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"Еще четыре человека были доставлены в больницы по линии скорой помощи​​​. Сейчас идет обследование и оценка тяжести их состояния", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы минздрава Киргизии.

В среду на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана произошел конфликт из-за того, что представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Конфликт перерос в закидывание камнями, а позже со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба. Согласно заявлению киргизского погранведомства, с их стороны оружие не применялось.

В свою очередь, госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвинил в разжигании конфликта киргизскую сторону и утверждает, что инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии. В итоге семь граждан Таджикистана из-за забрасывания камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

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