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29.04.2021 08:15
Рубрика: Общество

Врач оценил влияние времени появления ребенка в семье на его характер

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Время появления ребенка в семье может влиять на формирование его личности. О том, почему это происходит, рассказал терапевт Тристан Коллазо, имеющий степень магистра в области консультирования по вопросам психического здоровья.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Его точку зрения приводит LADbible. Эксперт придерживается теории рождения Адлера, которая объясняет, как порядок рождения влияет на взаимодействие с братьями и сестрами, а также на формирующуюся личность человека. Тристан Коллазо отмечает, в частности, что первенцы часто отличаются от своих более поздних братьев и сестер.

По его словам, семьи возлагают нереалистичные ожидания на старшего ребенка, а когда он перестает быть единственным в семье, то должен адаптироваться и меняться. В результате старшие дети становятся перфекционистами, могут нравится людям или быть авторитетными, но при этом "чрезвычайно полезны".

"Они учатся нести большую часть ответственности. Однако вторые дети часто более конкурентоспособны, поскольку знают, что им нужно бороться за внимание и ресурсы", - считает Тристан Коллазо.

При этом старшие братья и сестры служат образцом для подражания, но также разжигают конкуренцию. Младшие дети стремятся догнать и превзойти своих старших братьев и сестер. У них может быть больше шансов лучше приспособиться к жизни. Но если рождается третий ребенок, это также влияет на формирование личности "среднего" брата или сестры. "Нелегко доставлять удовольствие родителям, когда ты зажат между старшим и младшим", - поясняет эксперт. По его словам, "средние" дети в небольших семьях кажутся более разочарованными, в то время как дети в больших семьях склонны к сотрудничеству.

"Они могут чувствовать, что жизнь несправедлива, чувствовать себя нелюбимыми, но они также могут быть уравновешенными, приспосабливаемыми и способными на компромисс", - говорит Тристан Коллазо.

Он также отмечает, что самым младшим детям в семье не нужно соревноваться со старшими братьями и сестрами, потому что они всегда остаются "младенцами". "Младший может получать больше внимания, быть общительным и ищущим внимания и вести себя так, как будто он - единственный ребенок", - говорит эксперт.

Общество Здоровье Общество Семья и дети

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