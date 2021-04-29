Вучич: Сербия не введет санкции против России и Китая, пока я президент

Новости

Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Пескову неизвестно о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 15:33
Рубрика: В мире

Вучич: Сербия не введет санкции против России и Китая, пока я президент

Текст: Диана Ковалева
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не введет санкции против России, Китая и их граждан, пока он является президентом страны.

"Что касается внесения в черные списки граждан РФ и КНР, то Сербия не будет участвовать в этом, потому что это не было бы дружеским жестом в отношении наших друзей из России и Китая. Пока я президент, Сербия не будет вести политику введения санкций против России и Китая. Я это говорю и в Брюсселе, и везде, потому что открытая политика в интересах Сербии", - сказал Вучич в разговоре с журналистами.

Фото: Пресс-служба МИД России
Россия и Сербия подтвердили статус стратегического партнерства

Он также добавил, что у него "хватает храбрости и прочности позвоночника" выдержать давление в этом вопросе. По его словам, Белграду "не приходит в голову" портить отношения с Россией и Китаем только потому, что это делает Запад.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с Вучичем призвал Белград в ходе подготовки к вступлению в Евросоюз активнее присоединяться к его санкционным режимам.

В мире Европа Сербия

Главное сегодня

Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета