Вучич: Сербия не введет санкции против России и Китая, пока я президент

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не введет санкции против России, Китая и их граждан, пока он является президентом страны.

"Что касается внесения в черные списки граждан РФ и КНР, то Сербия не будет участвовать в этом, потому что это не было бы дружеским жестом в отношении наших друзей из России и Китая. Пока я президент, Сербия не будет вести политику введения санкций против России и Китая. Я это говорю и в Брюсселе, и везде, потому что открытая политика в интересах Сербии", - сказал Вучич в разговоре с журналистами.

Он также добавил, что у него "хватает храбрости и прочности позвоночника" выдержать давление в этом вопросе. По его словам, Белграду "не приходит в голову" портить отношения с Россией и Китаем только потому, что это делает Запад.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с Вучичем призвал Белград в ходе подготовки к вступлению в Евросоюз активнее присоединяться к его санкционным режимам.