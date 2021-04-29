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29.04.2021 11:21
Рубрика: Общество

Выручка резидентов "Сколково" в 2020 году составила 160 миллиардов рублей

Текст: Юрий Медведев
Выручка от коммерциализации продуктов "Сколково" в 2020 году составила 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" председатель совета Дмитрий Медведев. В технологические компании было инвестировано почти 20 миллиардов рублей.

Медведев подчеркнул важность работы фонда для развития приоритетных отраслей, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Внедрение и масштабирование решений резидентов "Сколково" меняют облик медицины, образования и других социально значимых направлений.

Правительство поможет создателям квантовых технологий

Председатель фонда Аркадий Дворкович отметил, что в 2020 году резидентами стали 510 стартапов. Общее число участников проекта достигло 2758, число рабочих мест в "Сколково" увеличилось на 34% - до 50,5 тысячи. Резидентами "Сколково" в 2020 году получено 710 патентов, из которых 225 - на территории иностранных государств. По сравнению с 2019 годом количество инновационных компаний с выручкой более 500 миллионов рублей увеличилось почти вдвое и составило 78.

Наука Общество Наука Президент Совет Безопасности 2021 - Год науки и технологий Научный подход с Юрием Медведевым

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