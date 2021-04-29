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Вышел финальный русский трейлер продолжения "Кролика Питера"

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    29.04.2021, 11:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

В Сети обнародован начинающийся с довольно психопатологических кадров финальный трейлер семейной ленты "Кролик Питер 2". Ролик размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Фото: youtube.com
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Зрителя поджидает продолжение истории "маленького и непоседливого кролика по имени Питер", героя прославленной детской книги.

Согласно официальному синопсису, "Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом". Однако Питеру это совсем не по нраву: "мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству". На что члены семьи ушастого деятеля, рискуя жизнью, выдвигаются вслед за ним, дабы вернуть беглеца домой. Сопровождаются процессы экшном в большом количестве.

Режиссер - постановщик первой части 2018 года (более 350 000 000 кассы при бюджете в 50 000 000 долларов) Уилл Глак. На оригинальной озвучке - Джеймс Корден (Питер), Марго Робби, Дейзи Ридли, Элизабет Дебики, плюс в ролях Донал Глисон и Роуз Бирн. На дубляже - Сергей Бурунов, Марина Кравец, Максим Виторган и рэпер Натан.

Лента должна была выйти еще в прошлом году, но из-за пандемии съехала. Итого российская премьера - 13 мая.

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