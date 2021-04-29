По данным опросов агентства HeadHunter, россияне стали меньше бояться потерять работу. Страх быть уволенным ослаб и фактически вернулся к докризисному уровню. Укрепление уверенности граждан в том, что они не потеряют работу, объясняется быстрым восстановлением рынка труда после сжатия. Глава минтруда Антон Котяков заявил о "положительной динамике" в снижении уровня безработицы.

О том, что безработица отступает, говорят и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их наблюдениям, приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу из-за пандемии, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда. Повышение пособий и введение надбавки к пособию в размере 3 тыс. руб. в месяц на ребенка в семьях, где один или оба родителя стали безработными, - эти меры, отмечают в ЦМАКП, "позволили точечно поддержать занятых в неформальном секторе, наиболее уязвимую во время кризиса категорию работающих". Позитивную роль сыграли и новые меры, например, введенное в марте субсидирование компаний и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве на работу безработных, состоящих на учете на 1 января 2021 года.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,3 млн человек. Это на 24,7 процента выше показателя 2019 года. Также численность безработных в декабре 2020 года составила около 4,4 млн человек, что на 4 процента меньше показателя за ноябрь 2020-го. При этом по сравнению с декабрем 2019 года безработица выросла на 27,6 процента. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9 процента. Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года составила 2,8 млн человек, из них 1,3 млн человек получали пособие по безработице.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что его ведомство намерено до конца 2021 года вернуть занятость к "доковидному" уровню. Для этого необходимо обеспечить работой 1 млн человек. Предполагается масштабное субсидирование центров занятости. Те смогут оказывать компаниям финансовую поддержку в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для трудоустройства граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. Первую выплату в объеме МРОТ компания сможет получить через месяц после трудоустройства безработного гражданина, вторую - через три месяца, третью - еще через три. Кроме того, 115 тыс. человек пройдут переобучение в рамках действующей федеральной программы нацпроекта "Демография", еще 60 тыс. будут трудоустроены в рамках программы социального контракта. На региональном уровне будут действовать собственные программы поддержки трудоустройства, составленные с учетом специфики локальных рынков труда. Расходы на них составят около 21 млрд руб.

По данным опросов агентства HeadHunter, россияне стали меньше бояться потерять работу

За год пандемии в два раза выросло количество регионов с уровнем безработицы 10 процентов и выше. В 2019-м таких регионов было шесть, а стало 13. Самая высокая безработица в Ингушетии (30,7 процента), Туве (22,3), Чечне (21,7), Северной Осетии (16,3), Дагестане (16,1) и Кабардино-Балкарии (15,4). Самая низкая - в ЯНАО (2,5 процента), Москве (2,7), ХМАО (3,2), Петербурге (3,6) и на Камчатке (3,6). В 82 регионах уровень безработицы вырос, в двух - не изменился, в одном - на Чукотке - снизился на 0,1 процента.

Социальный состав безработных тоже весьма показателен. Их средний возраст составил 35,6 года, доля молодежи до 25 лет - 21,8 процента, старше 50 лет - 15,9. Из 4,8 млн безработных 1,4 млн составляли сельские жители. Дольше всех (от одного до трех месяцев) искали работу сельские жители. В состоянии застойной безработицы находились 27,1 процента сельских безработных и 14,7 городских.

По данным Национального агентства развития квалификаций, в связи с кризисом, вызванным пандемией и его второй волной, число вакансий сокращается, вследствие чего растет конкуренция между соискателями. Рекордсменами по сокращению сотрудников сейчас являются Владивосток (44 процента), Москва (29) и Краснодар (29). Большинство респондентов (68 процентов) сообщили и о снижении уровня своих доходов.

По мнению замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, не имеет значения, какой показатель - стандартный или расширенный - выбирать для оценки динамики рынка труда "Во время кризиса увеличилось число недоиспользованной рабочей силы, которая тесно связана с рынком труда, - говорит он. - Но параллельно с этим увеличилось число людей, которые слабее связаны с рынком труда, то есть тех, кто хотят работать, но не ищут работу и не могут приступить к ней.

Минтруд намерен до конца 2021 года вернуть занятость к "доковидному" уровню

Удержанию безработицы на относительно приемлемом уровне способствует снижение зарплат. "В тех ситуациях, когда на Западе людей сокращают, у нас всех переводят на неполную рабочую неделю либо сокращают премиальную часть, которая фактически является частью фиксированного вознаграждения за работу, - говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. - Иногда это идет вразрез с экономической эффективностью. В результате мы видим, что на ряде предприятий много занятых и низкие зарплаты с низкой производительностью труда. У нас серьезные искажения на рынке труда: медианная зарплата в районе 30 - 35 тысяч рублей, а средняя около 50 тысяч".

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, хотя и считают эту поддержку недостаточной. Что же касается безработицы, то большинство опрошенных перестают ее бояться.