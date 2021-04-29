Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 апреля 2021 года № 64-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждено постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 апреля 2021 года № 64-ПГ





Изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:





"О введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Ввести с 16 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности).

2. Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, соблюдать до 30 июня 2021 года (включительно) режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания).

3. Обязать лиц, проживающих (пребывающих), находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

3.1. при выходе из дома:

- соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, посещения организаций и предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных));

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее - масочный режим) при нахождении в торговых объектах, в местах оказания услуг (за исключением времени занятий физической культурой и спортом (проведения тренировок) при оказании услуг в области спорта с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 5), в общественных местах, общественном транспорте, в том числе такси;

3.2. прибывающих в аэропорты городов Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма и Ноябрьска при наличии повышенной температуры тела (свыше 37 градусов С) и (или) признаков острых респираторных заболеваний пройти обследование с отбором биологического материала на лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - новая коронавирусная инфекция) в организациях, имеющих лицензию на выполнение работ с микроорганизмами III, IV групп патогенности (далее - лабораторное обследование) в месте прибытия.

4. Запретить проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, публичных и иных массовых мероприятий до 30 июня 2021 года (включительно), за исключением:

4.1. мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, проведение которых является обязательным в соответствии с требованиями федерального законодательства;

4.2. мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках осуществления их полномочий;

4.3. мероприятий, связанных с проведением регулярных и разовых ярмарок;

4.4. физкультурных и спортивных мероприятий с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 5;

4.5. мероприятий, проводимых департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе и учреждениями, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 7;

4.6. мероприятий, проводимых учреждениями культуры, в том числе учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (проведение мероприятий в закрытых помещениях допускается при соблюдении следующих условий: продажа билетов не более 75% от проектной вместимости зала и соблюдение социального дистанцирования (исключающее смену мест зрителями зала)), с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4.7. богослужений, других религиозных обрядов и церемоний с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, установленных настоящим постановлением.

4.8. мероприятий, проводимых в День Победы, в том числе связанных с возложением цветов (венков) и поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, установленных настоящим постановлением.

5. Временно приостановить до 30 июня 2021 года (включительно) проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием лиц, а также оказание соответствующих услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения лиц (за исключением регулярных и разовых ярмарок, мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках осуществления их полномочий, мероприятий, проводимых учреждениями культуры, физкультурных и спортивных мероприятий с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 5, мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 7, мероприятий, проводимых в День Победы, в том числе связанных с возложением цветов (венков) и поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, установленных настоящим постановлением.).

6. С 21 октября 2020 года предоставление государственных услуг органами записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных органов.

7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, при осуществлении своей деятельности обязаны соблюдать требования, установленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также:

7.1. требования, предусмотренные приложением № 2, - для организаций, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами;

7.2. требования, предусмотренные приложением № 5, - при проведении физкультурных и спортивных мероприятий;

7.3. требования, предусмотренные приложением № 6, - для организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность;

7.4. требования, предусмотренные приложением № 7, - при проведении мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма.

Помимо требований, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, организации и предприятия общественного питания (рестораны, кафе, буфеты, бары, закусочные и иные) при осуществлении своей деятельности должны соблюдать условия о заполняемости не более 50% мест (не более 75% мест в случае проведения мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма) и расстановки "перегородок" или расстановки столов на расстоянии 1,5 - 2 м.

8. Обязать всех работодателей, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом подпункта 10.2 пункта 10 настоящего постановления):

8.1. соблюдать общие требования, предусмотренные приложением № 3, и обеспечивать соблюдение их работниками требований, предусмотренных приложением № 4;

8.2. обеспечить обследование прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа работников на новую коронавирусную инфекцию;

8.3. в отношении работников, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших на его территорию из отпуска (после лечения) или командировки, в случае отсутствия отрицательного результата лабораторного обследования принять одно из следующих решений:

- о переводе на дистанционную работу на срок не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа;

- о предоставлении ежегодного очередного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, если продолжительность отпуска (лечения) или командировки составляет менее 10 календарных дней, а также на работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, имеющих сертификат о профилактических прививках установленного образца либо имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции;

8.4. в отношении лиц, прибывших на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, работающих вахтовым методом либо для выполнения работ, связанных с пребыванием работника на территории Ямало-Ненецкого автономного округа более 10 дней подряд, необходимо соблюдать требования, закреплённые постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа";

8.5. не допускать увольнения работников по инициативе работодателя, принудительного направления в отпуск без сохранения заработной платы в период самоизоляции работников, перевода работников на дистанционную работу без оформления соответствующих документов по причинам, связанным с неблагополучной ситуацией, обусловленной угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством;

8.6. обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, дистанционную работу, позволяющие избежать скопления работников в помещениях, занимаемых организацией;

8.7. обеспечить регистрацию в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" путем создания личного кабинета, внесение и актуализацию по мере необходимости на постоянной основе сведений о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по форме, размещенной на указанном ресурсе;

8.8. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия.

9. Рекомендовать всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

9.1. исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод лиц в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

9.2. перевести на дистанционную работу одного из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 7 лет, лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

9.3. при организации строительных работ, дорожной деятельности организовать:

- доставку сотрудников (работников) на строительную площадку, объект, исключая использование общественного транспорта, с последующей дезинфекцией транспорта, посредством которого осуществлялась доставка;

- места приёма пищи на территории строительной площадки, объекта и доставку горячего питания для сотрудников с последующей дезинфекцией мест приёма пищи;

- штабы, курирующие строительство объектов вне общественных мест (на строительной площадке, объекте, в нежилых помещениях, оборудованных отдельным входом);

9.4. оказать содействие работникам в возрасте 65 лет и старше, а также работникам с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, в вакцинации против новой коронавирусной инфекции в соответствии с федеральным законодательством.

10. Обязать работников предприятий или организаций независимо от организационно-правовой формы, прибывших (прибывающих) на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для выполнения работ (оказания услуг):

10.1. при осуществлении трудовой функции соблюдать требования, предусмотренные приложением № 4;

10.2. работникам, не проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования, проведенного и полученного не более чем за 5 календарных дней до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом срок пребывания работников не должен превышать 5 календарных дней. Если срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа продлился более 5 календарных дней, необходимо наличие отрицательного результата повторного лабораторного обследования, при этом в совокупности срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не должен превышать 10 календарных дней.

В случае если срок пребывания указанных лиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 10 календарных дней, необходимо руководствоваться требованиями постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

Положения настоящего подпункта в части прохождения лабораторного обследования не распространяются на членов экипажей воздушных судов, поездных и локомотивных бригад на железнодорожном транспорте, морских и речных судов (включая плавмагазины), а также водителей, выполняющих грузовые и пассажирские межрегиональные автомобильные перевозки;

10.3. работникам, проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывшим из отпуска (после лечения) или командировки, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования, проведенного и полученного не более чем за 5 календарных дней до дня выхода на работу.

Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, если продолжительность отпуска (лечения) или командировки составляет менее 10 календарных дней, а также на работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, имеющих сертификат о профилактических прививках установленного образца либо имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции.

11. Юридическим лицам вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям торговых объектов (территорий), а также осуществляющим перевозку железнодорожным, воздушным, речным и автомобильным транспортом, обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, ограничить присутствие и обслуживание граждан, не соблюдающих масочный режим и социальное дистанцирование, регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

12. Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).

13. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по управлению многоквартирными домами соответственно, обеспечить:

13.1. регулярную дополнительную санитарную обработку помещений общего пользования в многоквартирных домах;

13.2. реализацию комплексных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции.

14. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным организациям социального обслуживания продлевать срок действия решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составленных индивидуальных программах предоставления социальных услуг на срок не более чем до 30 июня 2021 года (включительно) без подтверждающих документов и сведений.

15. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить в пределах компетенции выполнение ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, установленных настоящим постановлением.

16. Государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг":

16.1. обеспечить бесперебойный, круглосуточный приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, посредством телефона горячей линии 8-800-200-01-15;

16.2. обеспечить бесперебойное, круглосуточное информирование населения по вопросам, связанным с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, поступающим на единый телефонный номер 122, в том числе по вопросам предварительной записи на прием к врачу;

16.3. обеспечить информирование лиц о введенных ограничениях и мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции посредством рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи сообщений согласно предоставленным уполномоченными оперативным штабом органами номерам телефонов лиц.

17. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить бесперебойную работу объектов, осуществляющих услуги в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, предоставление услуг мобильной и фиксированной телефонной связи и предоставление абонентам старше 60 лет услуг связи при отсутствии средств на лицевом счёте абонента.

18. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

18.1. обеспечить в пределах своих полномочий выполнение настоящего постановления;

18.2. принять меры по предупреждению распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, аналогичные мерам, предусмотренным настоящим постановлением (в том числе дополнительные);

18.3. обеспечить информирование лиц, в том числе ведущих традиционный образ жизни, о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

18.4. обеспечить продление срока действия ранее проданных проездных билетов в городском общественном транспорте на более поздние даты с учётом сроков ограничений, введенных настоящим постановлением;

18.5. обеспечить взимание родительской платы с родителей за посещение воспитанниками дошкольных образовательных организаций за дни их фактического посещения.

19. Перевести оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - оперативный штаб), в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

20. Руководителю оперативного штаба ежедневно, к 15 часам 00 минутам, представлять Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о ситуации, связанной с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, в том числе о количестве заболевших, в случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией.





Приложение № 1 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Перечень хронических заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10 - Е11.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2.2. астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

2.3. бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <1>:

6.1. злокачественные новообразования любой локализации <2>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97;

6.2. острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.

7. Хронические заболевания крови:

7.1. лимфопролиферативные состояния, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам D47;

7.2. иммунная тромбоцитопения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам D69.3;

7.3. пароксизмальная ночная гемоглобинурия, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам D59.5.

8. Аутоиммунные заболевания:

8.1. требующие получение генно-инженерной терапии;

8.2. системный васкулит, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозам М30 - М36.

Примечание.

<1> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

<2> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.





Приложение № 2 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Требования к организации работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предоставления бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами





I. Требования к организации работы салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.1. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

1.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты IV типа - пижамой, медицинским халатом, шапочкой, маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратором фильтрующим, перчатками, носками, тапочками или туфлями.

1.3. Организация ежедневного утреннего фильтра работников перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника, уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны, и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

1.4. Обязательное проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием.

1.5. Проведение текущей влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день.

1.6. Наличие обеззараживателя воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей, разрешенного для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

1.7. Обработка поверхности места обслуживания после каждого клиента.

1.8. Исключение ожидания посетителями внутри салона (парикмахерской), при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

1.9. Запрещение входа в салоны и парикмахерские лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

1.10. Оказание услуг каждому посетителю (косметические услуги, педикюр, массаж, солярий, пирсинг, татуаж) осуществляется на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

1.11. Запрещение приема пищи работниками на рабочих местах, а также посетителями. Допускается организация приема пищи работниками в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

1.12. Организация ежедневной (после окончания работы) стирки использованного белья и спецодежды либо наличие 5-дневного запаса одноразовых средств.

1.13. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

1.14. Организация посменной работы сотрудников.

1.15. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.





II. Требования к организации работы прачечных, химчисток, ателье, пунктов по оказанию иных бытовых услуг с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2.1. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

2.2. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая и перчатки) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий (указывается наименование, количество из расчета 5-дневного запаса).

2.3. Организация ежедневного утреннего фильтра работников перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

2.4. Обязательное проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием.

2.5. Проведение текущей влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день.

2.6. Наличие обеззараживателя воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников, разрешенного для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

2.7. Проведение текущей дезинфекции.

2.8. Обеспечение приема клиентов с соблюдением социального дистанцирования.

2.9. Исключение ожидания посетителями внутри прачечной, химчистки или ателье.

2.10. Запрещение входа в помещения обслуживания лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

2.11. Запрещение приема пищи работниками на рабочих местах, а также посетителями. Допускается организация приема пищи работниками в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.12. Организация ежедневной (после окончания работы) стирки использованного белья и спецодежды либо наличие 5-дневного запаса одноразовых средств.

2.13. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.





III. Требования к организации работы бань, саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3.1. Проведение перед открытием бани, сауны генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3.2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

3.3. Организация "входного фильтра" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) лицами.

3.4. Организация при входе в баню, сауну мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

3.5. Организация посменной работы сотрудников.

3.6. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для приема пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

3.7. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

3.8. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями принесенной пищевой продукции (блюд).

3.9. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников и посетителей, а именно мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков.

3.10. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (маски одноразовые или многоразовые, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа; перчатки) (за исключением парильных).

3.11. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца и т.д.) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий).

3.12. Наличие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

3.13. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

3.14. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетные комнаты, помывочные) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента.

3.15. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед приемом пищи).





IV. Требования к организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4.1. Перед открытием магазина (пункта оказания услуг) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

4.2. Организация ежедневного утреннего фильтра перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

4.3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4.4. Запрещение входа в магазины (пункты оказания услуг) лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

4.5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

4.5.1. нахождение в торговом зале (пункте оказания услуг) и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

4.5.2. при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

4.5.3. запрет приема пищи работниками на рабочих местах;

4.5.4. выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

4.6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

4.7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

4.8. Использование работниками средств индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая со сменой каждые 3 часа и перчатки).

4.9. Наличие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

4.10. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

4.11. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в сутки.

4.12. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.





Приложение № 3 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Общие требования к работодателям организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Принять решение о численности работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно.

При этом рекомендовать установить максимально возможную численность работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно, исходя из технических возможностей и специфики деятельности организации, предприятия и индивидуального предпринимателя.

2. Обеспечить соблюдение работниками масочного режима при нахождении на рабочих местах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на территории работодателя, включая нахождение в служебном транспорте.

Исключение составляют случаи нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

3. Обеспечить соблюдение работниками (в том числе посетителями) социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и специального режима пропуска (за исключением случаев, при которых деятельность организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей не позволяет обеспечить социальное дистанцирование между посетителем и работником).

4. Обеспечить измерение температуры тела работников перед началом рабочего дня.

5. Обеспечить размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей кожных антисептиков для обработки рук (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующих салфеток, устройств для обеззараживания воздуха.

6. Осуществлять регулярную дезинфекцию по вирусному режиму производственных, офисных, складских помещений, транспортных средств с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Особое внимание уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и тому подобное) во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа.

7. Обеспечить отстранение работника от исполнения трудовой функции или перевод на дистанционную работу в случае выявления у работника повышенной температуры тела и (или) симптомов респираторного заболевания, равно как и в случае выявления у совместно проживающих с ним лиц заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Дальнейший допуск таких работников к исполнению трудовых обязанностей возможен только на основании справки врача о здоровье работника.

8. В случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспечить за счет средств работодателя расселение в объекты размещения некоридорного типа работников, контактировавших с заболевшим, с обеспечением соблюдения расселенными работниками режима изоляции в соответствии с постановлениями санитарных врачей.

9. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.





Приложение № 4 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Требования к работникам организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Работники обязаны соблюдать следующие требования:

1.1. незамедлительно информировать работодателя:

1.1.1. о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, диабета;

1.1.2. о наличии беременности;

1.1.3. о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

1.2. соблюдать режим дистанционной работы, установленный работодателем;

1.3. соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим при выполнении работ (оказании услуг);

1.4. осуществлять мытье рук либо их обработку кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками с интервалом не реже 1 раза каждые 2 часа;

1.5. участвовать в лабораторных обследованиях, организуемых работодателем.





Приложение № 5 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Требования к организации работы в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)

1. Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и фитнес-клубов) (далее - спортивные сооружения):

1.1. проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

1.2. проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).

2. Назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований.

3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки.

4. Ограничение (до 75% от единовременной пропускной способности) входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, в том числе зрителей физкультурных и спортивных мероприятий.

5. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

7. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.

8. Обеспечение 5-дневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

9. Проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции.

10. Организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа.

11. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением контроля температуры тела работника бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение контроля температуры не менее 2 раз в день (утром и вечером).

12. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

13. Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющих услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с требованиями инструкции, перчаток - по мере загрязнения или повреждения).

Использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок.

14. Снижение контактов между персоналом и между посетителями:

14.1. расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;

14.2. использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не мене 1,5 м (сигнальная разметка).

15. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.

16. Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

17. Организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях осуществляется согласно соответствующим требованиям.

18. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

19. Обеспечение работы бань, спа и т.д. (при наличии) согласно соответствующим требованиям.

20. Проведение 1 раза в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработка контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработка оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.





Приложение № 6 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Требования к организации работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Закрепить за каждым классом (группой) отдельное учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования). Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок.

3. Допускается сопровождение до учебных помещений родителями обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций на период адаптации с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.

4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп.

5. Проведение праздничных мероприятий в образовательных учреждениях может быть организовано исключительно в помещениях данных организаций (наибольшей площади) по классам (группам) с соблюдением дистанции не менее 1,5 м с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей.

6. Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.

7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

8. Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

15. Дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

16. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.





Приложение № 7 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ





Требования к организации работы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики и туризма, и проведению мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики, мероприятий в сфере туризма на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием учреждений и перед началом проведения мероприятий организовать проведение генеральной уборки помещений (мест проведения мероприятий) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Назначить ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований.

3. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации и другие) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки.

4. Организовать маршрутизацию движения внутри учреждения, исключающую в одном помещении встречные потоки, а также обеспечивающую по возможности раздельные входы и выходы в объект, с установкой соответствующих указателей и (или) ограничительных лент.

5. В помещениях для групповых занятий обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 м.

6. Ограничение (до 75% от единовременной пропускной способности) нахождения числа детей и молодежи в группе.

7. При организации и проведении мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма с участием различных групп лиц (групповых ячеек и других), а также с привлечением лиц из иных организаций обеспечить:

7.1. соблюдение требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

7.2. представление участниками мероприятия, прибывшими на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР-тест), проведенного не ранее чем за 5 календарных дней до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

Положения данного подпункта не распространяются на участников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через 21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, либо имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. По возможности исключить мероприятия с количеством участников более 150 человек.

9. Обеспечить ограничение входа в учреждения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

10. Организовать проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций органов Роспотребнадзора с учётом эпидемиологической ситуации.

Использовать для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

11. Организовать проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели во время перерывов (динамических пауз) и по окончании работы учреждений, но не реже 1 раза в 4 часа; санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов - не реже 1 раза в 2 часа). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Организовать при входе и в местах общего пользования места обработки рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук.

13. Обеспечить 5-дневным запасом дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

14. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

15. Организовать при возможности проветривание помещений каждые 2 часа.

16. По возможности минимизировать совместное использование клавиатур, телефонов, иного контактного оборудования.

17. Организовать "входной фильтр" в учреждениях (местах проведения мероприятий) с обязательным проведением контроля температуры тела работника, посетителя бесконтактным способом. Не допускать в учреждение (места проведения мероприятий) лиц с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

18. Организовать соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющих услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с требованиями инструкции, перчаток - по мере загрязнения или повреждения).

19. Запретить приём пищи на рабочих местах, при необходимости выделить для приёма пищи специально отведённую комнату или часть помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

20. Обеспечить работу фитнес-центров, спортивных залов, находящихся в объектах сферы молодежной политики и туризма, и других (при наличии) с учетом требований, предусмотренных приложением № 5.

21. Организовать проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных, находящихся на территории учреждения; обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 4 часа.".







