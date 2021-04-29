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29.04.2021 16:50
Рубрика: Культура

Загадочная пирамида обнаружена в городе ацтеков Тлакочкалько

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике археологи, проводящие изыскания и сохранные работы в древнем альтепетле Тлакочкалько, одном из геополитических центров доиспанского периода, обнаружили ранее неизвестное пирамидальное сооружение.

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Сообщение об открытии опубликовано на официальном сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Руины города Тлакочкалько находятся на территории современного мексиканского города Тлальманалко.

Открытие было сделано во время проведения строительных работ. Неизвестное ранее древнее сооружение было скрыто под курганом. Этот архитектурный объект имеет пирамидальное основание размером 12 на 18 метров. Его высота составляет девять метров, объект состоит из трех уровней.

Впрочем, в древности размеры сооружения, вероятно, были гораздо большими. Как объяснил Эрве Виктор Монтерроса Десруэльес из INAH, сохранившаяся структура представляет собой только треть первоначального размера.

По оценкам экспертов, основание пирамиды первоначально имело размеры примерно 35 на 45 метров. Вероятно, сооружение было разрушено за несколько прошедших веков, когда в городе активно велись масштабные строительные работы.

"Это сооружение было построено в два этапа, - считает археолог и архитектор Рикардо Арредондо Рохас. - Первый этап - период примерно с 1350 по 1465 годы нашей эры. Это были времена гегемонии государства Чалько. В сооружении явно видны признаки строительной системой, которой пользовались в этом городе. Например, на это указывает состав использованных строительных растворов на основе извести, в который добавляли ил из озера, а также характерная для Чалько техника проведения каменных работ".

Фото: iStock
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Второй этап строительства найденного объекта, вероятно, начался около 1465 года и продолжался вплоть до прибытия сюда испанцев. Именно на втором этапе, по мнению экспертов, фундамент сооружения был значительно расширен. Рикардо Рохас обращает внимание на то, что на этом этапе качество работы резко ухудшилось. Техника стала гораздо более грубой.

Ученые связывают это с завоеванием города. Дело в том, что Тлакочкалько был основным социально-политическим центром народа халкайотль. Он входил в лигу Чалько - конфедерацию государств, в составе которого также находились Тлалманалко, Амакемекан, Чимальуакан и Тенанко.

Все эти государства были завоеваны в 1465 году нашей эры ацтеками во время правления Монтесумы и оставались в их подчинении до прихода испанцев.

"Именно в этом поселении Эрнан Кортес, согласно третьему из своих писем, отправленных испанскому императору Карлу V, провел ночь, чтобы договориться о союзе с властителями Чалько, которые проводили его к "вратам Мексики" - городу Теночтитлан", - говорит Эрве Монтерроса.

О функциональном предназначении найденного сооружения пока остается только догадываться. Ученые считают, что это мог быть культовый объект, дворец или дом какого-то представителя местной элиты. На последнее косвенно указывают многочисленные фрагменты керамики, обнаруженные при проведении раскопок.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Мексика Общество Наука

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