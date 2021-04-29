Захарова: Последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность

"К сожалению, масштабы и частота неонацистких акций растут, приобретая все более агрессивный характер. Последователи нацистско-фашисткой идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей. Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - заявила Захарова.

Она также напомнила, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году многие поддержавшие его избиратели рассчитывали, что он обуздает националистические силы.

Однако сегодня украинские власти по-прежнему потакают местным национал-радикалам, придерживаются курса на искажение истории Великой Отечественной войны и героизацию нацистских коллаборационистов, отметила дипломат.