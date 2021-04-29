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29.04.2021 20:02
Рубрика: В мире

Захарова: Последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность

Текст: Диана Ковалева
Последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей, а их акции в стране становятся все более агрессивными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о проявлениях неонацизма на Украине.

"К сожалению, масштабы и частота неонацистких акций растут, приобретая все более агрессивный характер. Последователи нацистско-фашисткой идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей. Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - заявила Захарова.

Фото: AP
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Она также напомнила, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году многие поддержавшие его избиратели рассчитывали, что он обуздает националистические силы.

Однако сегодня украинские власти по-прежнему потакают местным национал-радикалам, придерживаются курса на искажение истории Великой Отечественной войны и героизацию нацистских коллаборационистов, отметила дипломат.

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