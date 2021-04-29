Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат"

Призывы президента Украины Владимира Зеленского изменить "нормандский формат" говорят о том, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины... В данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила, что подобный подход Киева вызывает большую тревогу. И если он будет превалировать в переговорном процессе, который и так заблокирован тем, что украинская сторона упорно саботирует выполнение Минских соглашений в том виде, в каком они были зафиксированы, то сложно будет рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заключила дипломат.

Ранее Зеленский во время визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе можно расширить "нормандский формат" или создать еще один с участием заинтересованных стран в параллель ему.