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Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат"

Текст: Диана Ковалева

Призывы президента Украины Владимира Зеленского изменить "нормандский формат" говорят о том, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины... В данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила, что подобный подход Киева вызывает большую тревогу. И если он будет превалировать в переговорном процессе, который и так заблокирован тем, что украинская сторона упорно саботирует выполнение Минских соглашений в том виде, в каком они были зафиксированы, то сложно будет рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заключила дипломат.

Ранее Зеленский во время визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе можно расширить "нормандский формат" или создать еще один с участием заинтересованных стран в параллель ему.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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