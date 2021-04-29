Захарова прокомментировала слова посла ЕС о "низшей точке" в отношениях с РФ

Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки из-за действий Брюсселя. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера о том, что отношения между Брюсселем и Москвой "находятся в низшей точке после холодной войны".

"Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в ходе открытия 13-й Российско-германской сырьевой конференции Эдерер заявил, что уровень отношений ЕС и РФ "динамично каждый день опускается ниже". Но он также добавил, что Москве и Брюсселю следует использовать шансы на сотрудничество, в частности, в сфере бизнеса.