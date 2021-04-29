Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"12 мая в рамках рабочего визита в Москву генерального секретаря ООН господина Гутерриша состоятся его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В центре внимания встречи будут вопросы укрепления многостороннего сотрудничества в деле решения ключевых глобальных проблем, а также повышения эффективности работы Всемирной организации с учетом центральной координирующей роли в международных делах", - рассказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в ходе переговоров будут затронуты также несколько "острых сюжетов", которые стоят на повестке дня в ООН и, прежде всего, - в Совете Безопасности.