"Аль-Каида" пообещала Америке "войну на всех фронтах"

В эти выходные исполняется 10 лет с тех пор, как Усама бен Ладен, вдохновитель терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, был уничтожен силами специальных операций США, Seal Team 6 - "морскими котиками", внутри своего дома с высокими стенами в пакистанском городе Абботтабад.

Американская "война с террором" вот-вот войдет в новую фазу, поскольку президент Джо Байден готовится вывести все силы США из Афганистана к 20-й годовщине терактов 11 сентября в Америке, но теперь "Аль-Каида" (группировка запрещена в РФ - прим.ред) заявляет, что "ее война с Америкой далека от завершения". В эксклюзивном интервью CNN, проведенном через посредников, два высокопоставленных боевика "Аль-Каиды" заявили, что "война против США будет продолжаться на всех других фронтах, пока американцы не будут изгнаны из остального исламского мира". В прошлом "Аль-Каида" редко отвечала на вопросы журналистов, предпочитая вместо этого прятаться за собственной пропагандой, отмечается в сюжете телеканала. Непонятно, почему группировка решилась на подобные признания это именно сейчас. По мнению экспертов, это может объясняется как раз годовщиной гибели ее основателя и вдохновителя.

Аналитик по терроризму Пол Крукшэнк, главный редактор CTC Sentinel в Вест-Пойнте, который изучил ответы "Аль-Каиды", говорит, что, возможно, "они чувствуют вдохновение от решения администрации Байдена вывести войска из Афганистана, но они также могут стремиться отвлечь внимание от многих своих недавних потерь". В своем ответе CNN два члена отделения "Аль-Каиды" хвалят "Талибан" (группировка запрещена в РФ - прим.ред.) за то, что он поддерживает борьбу против Америки. "Благодаря афганцам, многие фронты джихадистов долгое время успешно действуют в разных частях исламского мира", - говорится в интервью.

К 11 сентября этого года самая продолжительная спецоперация Америки, направленная на нейтрализацию террористической группировки, формально завершится, и президент Байден объявит об окончании "вечной войны". Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в начале апреля в интервью телеканалу ABC: "Мы были в Афганистане 20 лет назад, и мы пришли сюда, потому что на нас напали 11 сентября, и мы пошли, чтобы сразиться с теми, кто напал на нас". "11 сентября мы должны убедиться, что Афганистан снова не станет убежищем для терроризма, направленного против Соединенных Штатов или любого из наших союзников и партнеров, - добавил глава американской дипломатии. - Мы достигли целей, которые поставили перед собой". Уход американских военных стал возможным благодаря заключенной в феврале 2020 года сделке Вашингтона с афганским "Талибаном": группировка пообещала разорвать связи с "Аль-Каидой". Теперь выясняется, что талибы по-прежнему поддерживают тесные контакты с детищем бен Ладена и с нетерпением ждут вывода американских войск из Афганистана. По мнению Питера Бергена, эксперта по терроризму CNN и автора нескольких книг об Усаме бен Ладене, пакистанский "Талибан" и "Аль-Каида" поддерживают отношения исламского братства, которые были и остаются нетронутыми. Нынешний лидер "Аль-Каиды", менее харизматичный, чем Усама бен Ладен, Айман аз-Завахири, появляется только в редких пропагандистских роликах. Однако группа по-прежнему считает себя лидером для других джихадистов. Отделения группировки действуют, среди прочего, в Йемене, Сирии, Сомали и Северной Африке.

Президент США Байден, отмечают эксперты, похоже, осознает "двуличие Талибана и масштаб распространения идей Аль-Каиды", заявив в своей речи в Конгрессе в среду, что "американцы сохранят за собой способность подавлять будущие угрозы для своей страны". "Не заблуждайтесь - террористическая угроза вышла за пределы Афганистана в 2001 году, и мы будем сохранять бдительность в отношении угроз Соединенным Штатам, откуда бы они ни исходили. "Аль-Каида" и ИГИЛ (группировка запрещена в РФ - прим.ред.) находятся в Йемене, Сирии, Сомали и других местах в Африке и на Ближнем Востоке и за его пределами", - заключил глава Белого дома.