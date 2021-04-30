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Рубрика: В мире

Американцы рассказали об отношении к вакцинации

Фото: AP Photo/Ted S. Warren Фото: AP Photo/Ted S. Warren
Фото: AP Photo/Ted S. Warren

Каждый четвертый американец не хочет вакцинироваться от коронавируса. Это показал опрос, проведенный службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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26% опрошенных рассказали, что они не делали прививок и таких планов у них нет. 55% респондентов сообщили, что уже получили как минимум одну дозу вакцины, еще 16% пока не привились, но собираются пройти вакцинацию в будущем, приводит подробности исследования ТАСС.

Социологи отметили влияние политических предпочтений людей на отношение к вакцинации. Так, сторонники Республиканской партии США в этом вопросе настроены более скептически - 44% из них заявили, что не собираются получать вакцину от коронавируса. Среди респондентов-демократов же лишь 8% разделяют эту позицию. Среди участников опроса, не имеющих партийных предпочтений, не хотят получать прививку 28%. В исследовании приняли участие 1 004 человека, которых социологи опросили по телефону в период с 21 по 26 апреля.

Согласно последним данным, в США коронавирусом заразились свыше 32 миллионов человек - 32 282 063. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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