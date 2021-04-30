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30.04.2021 17:11
Рубрика: В мире

Американка продала свое цифровое изображение за 495 тысяч долларов

Текст: Максим Макарычев

Американка, изображение которой стало интернет-хитом, продала его как цифровую собственность за 495 тысяч долларов.

Фото: Kevin Winter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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21-летняя Зои Рот планирует оплатить учебу в колледже за счет так называемого NFT, который она получила из изображения, сделанного ее отцом, когда ей было всего четыре года. Фотография показывает зловещую ухмылку девочки на фоне горящего дома.

По данным New York Times, мем был продан на аукционе за 180 Ether, одну из форм криптовалюты. Хотя стоимость Ether колеблется, он стоит в пересчете на классические денежные средства около 495 тысяч долларов. Снимок получил название "Девушка-катастрофа" и стал популярным как шутка-мем. Пожар в доме в Мебане, штат Северная Каролина, на самом деле не был чрезвычайной ситуацией, это было контролируемое возгорание, которое пожарные использовали для демонстрации его последствий детям.

NFT - это цифровой сертификат, который подтверждает право пользователя на владение цифровым активом: изображением, гифкой, роликом или аудио. Право собственности на NFT можно проверить с помощью блокчейна - той же технологии, что используется и для самой известной в мире криптовалюты Биткоин.

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