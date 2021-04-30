Анна Попова: Срок иммунитета к коронавирусу – 10-12 месяцев

Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации сохраняется не меньше чем на 10-12 месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24". "Если говорить о ковиде, то прививаться надо сейчас, - сказала она. - Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго - 10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый".

Главный санитарный врач России также пояснила, что ситуация с коронавирусом в России не ухудшится после майских праздников, если жители страны будут соблюдать действующие профилактические меры. "Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут", - сказала она.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что рассчитывает на бессрочное действие российской вакцины от коронавируса "Спутник V". "У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", - сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных "Спутником V".