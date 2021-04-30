Армию Израиля задействовали в эвакуации пострадавших на горе Мерон

Военнослужащие израильской армии принимают участие в эвакуации всех пострадавших во время праздника на горе Мерон, сообщила пресс-служба ведомства.

К месту направлены медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с бригадами врачей, а также военнослужащие подразделения 669, пишет РИА Новости. Они помогают в быстрой доставке раненых в больницы и в их перемещении между медцентрами. По данным израильской полиции, на месте проишествия есть проблемы с мобильной связью.

Напомним, инцидент произошел во время религиозного торжества Лаг ба-Омер, который массово отмечали на севере Израиля. Медики ранее сообщили о десятках пострадавших и 38 погибших. Данное торжество стало первым масштабным мероприятием после снятия ограничений по коронавирусу. По данным правоохранителей, в празднике участвовало до 100 тысяч человек.