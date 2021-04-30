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30.04.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Авиакомпании нарастили объем грузовых перевозок

Текст: Алексей Любовецкий
Авиакомпании, нарастившие объем грузовых авиаперевозок в пандемию, в 2021 году не сбавляют оборотов. По данным Росавиации, в январе-марте 2021 года перевозки грузов и почты выросли почти на треть (27,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На международных маршрутах прирост тоннажа составил 34,1%, на внутренних - более скромные 10,7%.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Несмотря на значительное падение пассажиропотока из-за пандемии, авиакомпаниям удалось частично компенсировать потери за счет грузовых авиаперевозок. Драйверами развития отрасли авиаперевозок стали электронная торговля, которая дала основной стимул прироста как внутри страны, так и на международных направлениях, а также доставка медикаментов и средств индивидуальной защиты, объяснил руководитель Международного логистического альянса АСЕХ Мирослав Золотарев. "Спрос на доставку товаров первой необходимости и защитных масок авиатранспортом в начале 2020 года вызвал значительное повышение тарифов на перевозки, рынок новые тарифы (которые в среднем выросли в 3-4 раза) принял и, на удивление всем, тарифы до сих пор держатся на том же высоком уровне", - отмечает он.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Согласно статистике Росавиации, показатели грузооборота гражданской авиации России за 2020 год по тоннажу перевозимых грузов и почты выше на 2,3%, чем в 2019 году, причем грузооборот России и зарубежных стран за пределами СНГ выше на 4.6%, а внутри России выше на 1,5%. Падение показали только перевозки грузов и почты со странами СНГ (составили 42,4% от показателей 2019 года), что не повлияло на общую картину ввиду их незначительности в общей доле.

Если раньше авиакомпании перевозили основной объем грузов в грузовых отсеках пассажирских судов и, как правило, окупали такие рейсы благодаря путешественникам, то теперь окупаемость стала зависеть именно от грузоперевозок. Рост цен на транспортировку грузов сыграл на руку грузовым авиакомпаниям, которые смогли частично компенсировать потери от снижения тарифов, наблюдавшегося последние 10-15 лет. Авиакомпании возили грузы по ряду направлений по тарифу "0" за так называемый "топливный сбор", то есть фактически, чтобы окупить топливо и наземное обслуживание в аэропортах. По словам Золотарева, на цены давили пассажирские авиакомпании, которые получили новые широкофюзеляжные воздушные суда, способные перевозить более 20 тонн груза на рейсе в контейнерах и на паллетах. Грузовые авиакомпании были вынуждены также снижать тарифы и выполнять рейсы даже ниже себестоимости.

В 2020 году в грузовых авиаперевозках участники рынка проявили максимальную гибкость. "Спрос на доставку грузов авиатранспортом рос, ограничения на полеты не снимали, и многие перевозчики ввиду ограничения пассажирских рейсов произвели модернизацию авиапарка и путем снятия пассажирских кресел трансформировали воздушные суда из пассажирских в грузовые", - уточнил он.

Пандемия раскрыла горизонты: появились новые запросы, новые направления, новые способы отправки грузов, новые маршруты и новые клиенты. Количество перевозок в 2020 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Тренд также наблюдается в 2021 году, отмечает Акбота Худайкулова, заместитель директора по производству M9 Logistics.

Фото: iStock
Число бронирований авиабилетов в мае превысило показатели до пандемии

Сейчас наблюдается повышенный спрос на грузовые чартеры во всем мире, самолетов не хватает, контракты расписаны на несколько месяцев вперед, при том что тарифы держатся на беспрецедентно высоком уровне, который отрасль не наблюдала никогда. Стоимость чартерного рейса флагманом грузовой авиации Ан-124-Руслан с загрузкой 100 тонн из Азии в США доходит до 1,3-1,4 млн долл., тогда как в начале 2020 года до пандемии стоимость такого рейса не превышала 300 тыс. долларов.

В 2021 году позитивные тенденции в сфере грузовых авиаперевозок сохранятся, считает Золотарев. Этому будут способствовать рост электронной коммерции, срочных перевозок товаров первой необходимости, тестов, вакцин, косметики и скоропортящихся товаров. По словам специалиста, даже при постепенном снятии ограничений и возобновлении нормальной частоты полетов пассажирских судов, возросшая маржинальность грузоперевозок сохранится и позволит не только компенсировать убытки "низкого сезона" предыдущих лет, но и получить запас прочности на модернизацию авиапарка и покупку новых воздушных судов.

"Рынок готов платить за скорость и качество - значит для грузовой авиации это хорошие новости, и снова выражаясь биржевым языком, грузовая авиация может взять "быка" за рога", - заключил Золотарев.

Кстати

Падение пассажиропотока ударило не только по авиакомпаниям, рикошетом оно отозвалось и на аэропортах. Большинство смогли выжить лишь благодаря росту грузооборота. В частности, красноярский аэропорт компенсировал потери пассажиропотока в прошлом году за счет прихода крупнейшего грузового авиаперевозчика - "Волга-Днепр". По оценкам экспертов, что благодаря созданной инфраструктуре, близости Транссиба, Енисея в ближайшие 2-3 года Красноярск может стать по грузам мощнейшим транспортным узлом. В Новосибирском аэропорту "Толмачево" за 2020 год грузопоток составил 34 158 тонн, что позволило ему стать вторым аэропортом после Московского авиационного узла по грузопотоку.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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