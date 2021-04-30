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30.04.2021 12:03
Рубрика: В мире

Байден отверг обвинения в том, что считает США расистской страной

Текст: Юрий Когалов

Президент США Джо Байден отверг упреки в том, что он считает Соединенные Штаты расистской страной. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Отвечая на соответствующий вопрос, Байден сказал: "Это не так". "Я не считаю, что американский народ является расистским", - отметил он, добавив, что некоторые проблемы все же существуют. Критике президент США подвергся за его слова о необходимости искоренения проблемы системного расизма в американском обществе, прозвучавшие во время его первого обращения к Сенату и Палате представителей Конгресса. Байден заявил, что события, последовавшие после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, требуют провести реформу полиции и искоренить проявления расизма в системе уголовного правосудия.

Как заявил в ответ представитель оппозиции республиканец Тим Скотт, Байден использует расовые вопросы в качестве "политического оружия для решения своих проблем".

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