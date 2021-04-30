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30.04.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Банк России выпустит памятные монеты к Евро-2020

Текст: Василий Кошкин
Фото: <a href="https://cbr.ru/press/pr/?file=30042021_124920coins.htm">ЦБ РФ</a> Фото: <a href="https://cbr.ru/press/pr/?file=30042021_124920coins.htm">ЦБ РФ</a>
Фото: ЦБ РФ

Банк России выпустит памятные монеты в честь чемпионата Европы по футболу 2020 года. Серебряные (номинал - 3 рубля) и золотые (50 рублей) монеты появятся в обращении 12 мая, говорится в сообщении регулятора.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На оборотной стороне серебряной монеты будет размещено изображение официального логотипа Евро-2020 и рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге, принимающего матчи турнира.

В свою очередь, оборот золотой монеты украсит логотип чемпионата на фоне символов Санкт-Петербурга.

Серебряные монеты будут выпущены тиражом восемь тысяч экземпляров, золотые - 2,4 тысячи штук.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть матчей группового этапа (изначально планировались лишь три игры, однако позднее УЕФА перенес в Россию три матча из Дублина) и один из четвертьфиналов.

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