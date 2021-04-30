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30.04.2021 14:30
Рубрика: В мире

Беларусь сообщила о нарушении воздушных границ со стороны Польши

Текст: Юрий Сизов

Повторное в течение месяца нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши зафиксировано средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО, проинформировали в Министерстве обороны РБ.

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В военном ведомстве уточнили, что 29 апреля в 2.02 в районе населенного пункта Козловичи было зафиксировано нарушение государственной границы. Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию Беларуси в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь.

В связи с данным инцидентом 30 апреля в оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в РБ, которому "была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования о его результатах", - отметили в Минобороны.

Кроме этого, польскому дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве 12 апреля 2021 года.

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