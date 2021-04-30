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30.04.2021 09:05
Рубрика: Общество

Биолог сравнила опасность четырех штаммов коронавируса

Текст: Михаил Русин
iStock iStock
iStock

Специалисты выделяют четыре основные мутации коронавируса, которые появились в разных регионах мира. При этом они имеют свои отличия от первоначального варианта, получившего распространение в Китае.

Фото: iStock
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Как рассказала "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова, речь идет о британском, южноафриканском, бразильском и индийском штаммах.

По ее словам, британский штамм отличается более высокой скоростью распространения, но он не так опасен. Южноафриканский вариант коронавируса характеризует высокая опасность повторного заражения. Бразильский штамм пока не описан в полной мере, однако, анализируя имеющиеся данные, эксперт отмечает, что он "выглядит страшненько".

А индийский штамм уже получил название "двойной мутант". Однако оно не совсем соответствует действительности, поскольку в случае с этим вариантом коронавируса следует говорить о пяти или даже шести мутациях, причем две из них эксперт характеризует, как наиболее "злобные". По словам биолога, об индийском штамме уже можно сказать точно, что он более инфекционен, чем его "стандартные собратья".

Кроме этих основных вариантов коронавируса также имеются и другие "доморощенные" штаммы. В частности, упоминаются калифорнийский и сибирский. Но пока специалисты затрудняются в определении уровня их патогенности.

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