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30.04.2021 11:03
Рубрика: Общество

Более миллиона школьников и студентов присоединились к "Большой перемене"

Текст: Ксения Колесникова
Более миллиона школьников и студентов среднего профобразования подали заявки на участие в конкурсе "Большая перемена". Он проходит по 12 направлениям: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), историческая память ("Помни!"), волонтерство ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), экология ("Сохраняй природу!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), образовательные технологии ("Открывай новое!"), предпринимательство ("Предпринимай!") и государственная безопасность ("Служи Отечеству!").

Дистанционно школьники и студенты проходят тестирование на тип личности, вид интеллекта и предпочитаемые способы действия, после чего получают индивидуальную "карту возможностей" с профессиональными рекомендациями по личностному развитию. Затем командный этап - решение кейсовых заданий от ведущих российских компаний и вузов. Очные полуфиналы пройдут для старшеклассников и студентов СПО в августе-сентябре 2021 года, а финал конкурса состоится в ноябре 2021 года.

В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов школьников и студентов

600 финалистов среди учеников 5-7 классов получат путевки в МДЦ "Артек", где и пройдет в июле финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в "путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Впервые к "Большой перемене" могут присоединиться и иностранцы - подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.

Справка "РГ"

"Большая перемена" проходит в рамках нацпроекта "Образование". Регистрация открыта на сайте bolshayaperemena.online для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников 8-10 классов и студентов колледжей - до 15 июня 2021 года.

Организаторы: АНО "Россия - страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.

Общество Образование

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