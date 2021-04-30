Более миллиона школьников и студентов присоединились к "Большой перемене"

Дистанционно школьники и студенты проходят тестирование на тип личности, вид интеллекта и предпочитаемые способы действия, после чего получают индивидуальную "карту возможностей" с профессиональными рекомендациями по личностному развитию. Затем командный этап - решение кейсовых заданий от ведущих российских компаний и вузов. Очные полуфиналы пройдут для старшеклассников и студентов СПО в августе-сентябре 2021 года, а финал конкурса состоится в ноябре 2021 года.
600 финалистов среди учеников 5-7 классов получат путевки в МДЦ "Артек", где и пройдет в июле финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в "путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Впервые к "Большой перемене" могут присоединиться и иностранцы - подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3 курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.
"Большая перемена" проходит в рамках нацпроекта "Образование". Регистрация открыта на сайте bolshayaperemena.online для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников 8-10 классов и студентов колледжей - до 15 июня 2021 года.
Организаторы: АНО "Россия - страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.