"Царь и море" - в Воронеже обсудили празднование 350-летия со дня рождения Петра I

28 апреля 2021 г. в Воронеже прошло выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Мероприятие было организовано Министерством культуры РФ при поддержке Правительства Воронежской области и Государственного музея-заповедника "Петергоф".

Повесткой мероприятия стал анализ реализации Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (в соответствии с Указом Президента РФ от 25.10.2018 № 609), анализ значения петровских реформ для реализации целей национального развития современной России, популяризация петровских городов России, содействие сохранению и распространению культурного, научного, военно-исторического наследия Петра I, его влияния на развитие всей Европы.

В 11:30 Воронежском Государственном Академическом театре драмы им. А. Кольцова Губернатор Воронежской области Александр Гусев, статс-секретарь - заместитель Министра культуры России Алла Манилова и Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая открыли мобильную передвижную Выставку "Царь и море", созданную музеем-заповедником "Петергоф", отражающую долгий путь Петра к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте.

В основу проекта "Царь и море" вошли цитаты из литературных источников разного времени. Например, художественное осмысление морских деяний Петра I А.С. Пушкиным и П.А. Вяземским, а также фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников. На выставке представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ "Петергоф".

В 12:00 начало свою работу пленарное заседание, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения императора, в котором приняли участие Губернатор Воронежской области, статс-секретарь - заместитель Министра культуры России, директор ФГБУК "Государственный исторический музей" Алексей Левыкин, директор Фонда имени Д. С. Лихачёва Александр Кобак, Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и др. В ходе заседания прозвучали следующие доклады: "Воплощение мечты Петра I о создании фонтанной резиденции", "Памятники эпохи Петра Великого в собрании Исторического музея", "Памятники петровскому мореплаванию", презентации деятельности музеев России по сохранению и популяризации наследия Петра I.

К участию были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры РФ, представители музеев России и представители Союза музеев России, специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.

Справочно:

1. "Воплощение мечты Петра I о создании фонтанной резиденции" - Кальницкая Елена Яковлевна - Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф";

2. "Памятники эпохи Петра Великого в собрании Исторического музея" - Левыкин Алексей Константинович - Директор ФГБУК "Государственный исторический музей";

3. "Памятники петровскому мореплаванию" - Кобак Александр Валерьевич - Директор Фонда имени Д. С. Лихачёва, председатель Совета Института Петра Великого;

4. "Пётр 1 - великий кораблестроитель. Свидетельства РНБ" - Гронский Владимир Геннадьевич - Генеральный директор Российской национальной библиотеки;

5. "Петр I - основатель Санкт-Петербурга" - Калюжин Сергей Эдуардович - Заместитель директора по науке и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга;

6. "О подготовке Воронежской области и регионов Центрального федерального округа к юбилею Петра I" - Мазур Мария Александровна - Руководитель Департамента культуры Воронежской области;

7. "Гото Предестинация" - первый корабль-музей петровской эпохи" Вычерова Елена Анатольевна - Директор Воронежского областного краеведческого музея;

8. "Подготовка к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в Республике Карелия. Планы, перспективы развития" - Лесонен Алексей Николаевич - Министр культуры Республики Карелия;

9. "О работе частного Музея "Петровские корабли" - Наумов Сергей Дмитриевич - Директор АНО ВИТЦ "Петровские корабли".

Материалы предоставлены организационным комитетом мероприятия