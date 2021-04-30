Цифровые технологии спасут художника от бедности, а искусство - от забвения

За прошлый год рынок цифрового искусства вырос в десять раз. Такие данные привела художник и заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий России Вероника Пономарева-Коржевская на сессии "Art-Chain" в рамках международного форума лидеров креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content. Форум проходит 26-27 апреля в Технопарке Инновационного центра "Сколково".

Цифровые сделки с объектами искусства заставляют двигаться к прозрачности арт-рынок в целом. В мире активно развиваются легальные международные цифровые платформы, где продаются и покупаются арт-объекты. При этом рынки цифрового и аналогового искусства развиваются и коммерциализируются параллельно. Один из самых коммерчески успешных российских художников современности, идеолог нового направления в изобразительном искусстве - "каллиграфутуризма", Покрас Лампас в своем выступлении на сессии "Art-Chain" отметил, что сегодняшний рынок предоставляет художнику множество инструментов для монетизации своего творчества: "С помощью новых технологий художники легко выходят на мировой рынок. Многие художники и дизайнеры решаются уволиться из рекламных агентств, чтобы самостоятельно заниматься творческой деятельностью, продавать свои работы на онлайн-сервисах и зарабатывать гораздо больше".

Покрас Лампас добавил, что дальнейшее развитие рынка современного искусства напрямую зависит от повышения уровня его открытости: "Стоимость произведения искусства возрастет благодаря открытости продаж". Галереям, которые пока неохотно раскрывают такую информацию, а также мало работают с диджитал-художниками, нужно будет адаптироваться к трансформации рынка, иначе они пропадут. Также важную роль в развитии арт-рынка, вторичных продаж на рынке искусства играет охрана авторских прав художника. "Роль художника в обществе в будущем будет только возрастать, особенно с развитием технологий дополненной реальности", - считает Вероника Пономарева-Коржевская. Покрас Лампас, в свою очередь, упомянул еще один важный тренд -технологии NFT вывели в авангард сообщество коллекционеров. Причиной популярности онлайн-аукционов по продаже объектов цифрового искусства можно считать, в том числе, публичность ставок. Для покупателей они как азартная игра, поэтому на такие площадки привлекаются новые пользователи, и это повышает интерес к современному искусству в целом.

В цифровом пространстве рождается новое искусство, основными ценностями которого являются независимость, демократичность, открытость, взаимоподдержка, которая выражается в том, что критика творчества художника считается неприемлемой. Таким образом, интернет-площадки для защиты авторских прав и монетизации контента становятся все более доступными и коммерчески выгодными для творцов. Объем продаж на NFT-платформе Rarible к апрелю 2021 года достиг отметки в 120 млн долларов. Сооснователь NFT-платформы Rarible Алексей Фалин подчеркнул, что блокчейн-технологии позволяют защитить цифровой объект от копирования с помощью сертификата: "Онлайн-искусство проще продавать и перепродавать, чем физические произведения. Его гораздо удобнее хранить и защитить от злоумышленников. Файлы хранятся на блокчейн-эфирах, поддерживаемых 10 000 компьютеров. Система имеет много уровней резервирования". Однако все еще открытым остается вопрос, как правильно привязывать NFT-токен к материальному объекту искусства, не уничтожая его.

Важная задача арт-рынка - создание платформы для регистрации аналоговых произведений искусства и сделок с ними, но рынок еще не совсем готов к таким изменениям. На сегодняшний момент оцифровкой аналоговых ценностей и произведений искусства занимаются музеи и отдельные коллекционеры. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина уже оцифровал 60% своего фонда в высоком качестве. Остальные 40% пока что оцифрованы в среднем качестве. Для воплощения цифровой копии произведения искусства создается в среднем 3000 фотографий объекта, и это огромная работа. Для сохранения своего богатого архива музей работает над созданием собственной электронной экосистемы. Заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина, заведующий базовой кафедрой информационных технологий в сфере культуры НИУ ВШЭ Владимир Определенов уверен, что классическому искусству необходима цифровая трансформация: "Мы не бежим за каждодневным хайпом. Музей смотрит в вечность. Мы должны избежать так называемой "цифровой амнезии". Сейчас надо оцифровать все музейные ценности, чтобы не допустить их забвения. Мы создали на нашем сайте полноценный цифровой двойник выставки, с помощью которого пользователь может "гулять" по залам, не выходя из дома. Кроме того, мы поместили музейный контент в очки виртуальной реальности. Очень важно, что человек может потреблять такой цифровой продукт напрямую от нас - то есть из авторитетного источника, мы уже не разделяем посетителей по признаку онлайн/офлайн".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное. Мероприятие проходит при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industries) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.