CNN: Трамп возобновит в мае митинги в поддержку республиканцев

Дональд Трамп в мае возобновит проведение митингов в поддержку Республиканской партии. Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на источники из числа помощников экс-президента США.

По их данным, Трамп "заинтересован в том, чтобы проводить митинги, поддерживая республиканцев, разделяющих повестку бывшей американской администрации", пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп выражал уверенность, что в 2022 году республиканцы вернут под свой контроль палату представителей конгресса США и сенат, и обещал поддержать однопартийцев. Бывший хозяин Белого дома также отмечал, что намерен принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства после промежуточных выборов в стране.